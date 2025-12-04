¿Puede EE UU deportar a Juan Orlando Hernández a Honduras? Esto dijo su abogado

Tras el indulto anunciado el viernes 28 de noviembre para el expresidente Juan Orlando Hernández por el presidente estadounidense Donald Trump, surge la pregunta: ¿cuál es su situación legal actual?
El expresidente Hernández permanece sin autorización para salir de Estados Unidos porque ICE todavía no le devuelve sus documentos migratorios, confirmó su abogado Renato Stabile.
Stabile explicó en HCH que Hernández no será deportado, pero tampoco puede viajar a Honduras mientras no recupere su identificación oficial.
Indicó que la situación depende de trámites internos de las autoridades estadounidenses.
El defensor relató que el exmandatario se mostró “feliz” por recuperar la libertad y expresó agradecimiento “a Dios y al presidente Trump”.
“Él está en un limbo legal. Aunque quisiera retornar a Honduras, no puede porque no posee su pasaporte”, señaló.
Sin embargo, afirmó que Hernández no ha decidido qué hará junto a su familia ni ha tomado una determinación sobre un eventual retorno al país.
El 2 de diciembre, la ex primera dama Ana García informó que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos actualizó la fecha de liberación del exmandatario para el 1 de diciembre de 2025.
En su primer mensaje público tras recuperar la libertad, difundido el 3 de diciembre, Hernández agradeció a Trump: “Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió”. También afirmó: “GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre... Soy inocente”.
Hernández fue condenado el 26 de junio de 2024 por el juez Kevin Castel a 45 años de prisión, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares por delitos de narcotráfico.