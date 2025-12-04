  1. Inicio
¿Puede EE UU deportar a Juan Orlando Hernández a Honduras? Esto dijo su abogado

Entre dudas y trámites pendientes tras el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, su abogado explica cuál es su situación legal

  • 04 de diciembre de 2025 a las 13:05
Tras el indulto anunciado el viernes 28 de noviembre para el expresidente Juan Orlando Hernández por el presidente estadounidense Donald Trump, surge la pregunta: ¿cuál es su situación legal actual?

 Foto: archivo
El expresidente Hernández permanece sin autorización para salir de Estados Unidos porque ICE todavía no le devuelve sus documentos migratorios, confirmó su abogado Renato Stabile.

 Foto: Facebook Juan Orlando
Stabile explicó en HCH que Hernández no será deportado, pero tampoco puede viajar a Honduras mientras no recupere su identificación oficial.

Foto: archivo
Indicó que la situación depende de trámites internos de las autoridades estadounidenses.

 Foto: archivo
El defensor relató que el exmandatario se mostró “feliz” por recuperar la libertad y expresó agradecimiento “a Dios y al presidente Trump”.

Foto: Facebook Ana García
“Él está en un limbo legal. Aunque quisiera retornar a Honduras, no puede porque no posee su pasaporte”, señaló.

 Foto: Policía Nacional
Sin embargo, afirmó que Hernández no ha decidido qué hará junto a su familia ni ha tomado una determinación sobre un eventual retorno al país.

Foto: archivo
El 2 de diciembre, la ex primera dama Ana García informó que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos actualizó la fecha de liberación del exmandatario para el 1 de diciembre de 2025.

 Foto: Facebook Ana García
En su primer mensaje público tras recuperar la libertad, difundido el 3 de diciembre, Hernández agradeció a Trump: “Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió”. También afirmó: “GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre... Soy inocente”.

 Foto: EFE
Hernández fue condenado el 26 de junio de 2024 por el juez Kevin Castel a 45 años de prisión, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares por delitos de narcotráfico.

 Foto: Facebook Ana García
