Ante mayor circulación de dinero por aguinaldos, activan "Plan Navidad Segura 2025"

La Policía Nacional activó este jueves el operativo "Plan Navidad Segura 2025" como respuesta al aumento de la circulación de dinero por el pago de aguinaldos y al incremento de actividades durante las fiestas de fin de año.
El operativo inició con el despliegue de más de 25,000 agentes en distintas zonas del país.
El lanzamiento oficial se realizó en el Parque La Libertad, en la capital.
La institución reforzó su presencia en centros comerciales, terminales de transporte, espacios públicos y eventos, puntos donde se concentran grandes cantidades de personas durante esta temporada caracterizada por el alto movimiento económico.
El director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, explicó que el plan fortalece la presencia policial para brindar seguridad a la población y reducir las incidencias delictivas.
Añadió que las actividades rutinarias de la institución continuarán de forma paralela.
Entre las acciones contempladas se incluyen saturaciones en áreas de alta incidencia criminal, patrullajes móviles y motorizados, además de operaciones especiales enfocadas en la prevención y atención de emergencias.
Para estas tareas, la Policía utilizará nueva logística, como radiopatrullas, motocicletas, vehículos blindados y torres de control, con el objetivo de ampliar la cobertura y agilizar los tiempos de respuesta.
Durante la temporada, permanecerán habilitadas las líneas de emergencia: el 911 para emergencias generales, la línea 143 para denuncias de extorsión y el 114 para casos de violencia contra la mujer.
El operativo se mantendrá activo durante todo el período festivo.