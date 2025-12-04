Análisis: Las claves de la remontada de Nasry Asfura en las generales

Hasta la noche del miércoles, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-salvador-nasralla-remonta-resultados-cne-LJ28470957" target="_blank">Nasralla llevaba más de 13 mil votos por encima de Asfura</a>. La cifra, que se ha mantenido bastante corta entre ambos candidatos, se revirtió.Los registros del CNE muestran que, el procesamiento de actas en los departamentos en los que <b>Asfura</b> tiene mayor apoyo, avanza en más de 70%. Del resto, Yoro y Colón (Nasralla tiene más apoyo en estos lugares) son los únicos donde el escrutinio está más rezagado, en un 67%, cada uno.Además, desde el miércoles no se ha avanzado en la divulgación de actas de Yoro, Colón, Atlántida, Copán, Ocotepeque y Cortés.