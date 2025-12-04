Análisis: Las claves de la remontada de Nasry Asfura en las generales

Tegucigalpa, Honduras.- A la 1:20 de la madrugada del 4 de diciembre, Nasry Asfura, del Partido Nacional, pasó de ser el segundo candidato con más votos a liderar los resultados en el nivel presidencial de las elecciones generales 2025.

Su remontada se debe a la divulgación de actas en departamentos donde él es el candidato favorito, de acuerdo con los reportes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comparó el número de actas procesadas en los 18 departamentos de Honduras hasta las 9:00 de la noche del miércoles con las actualizadas hasta las 3:00 de la tarde de este 4 de diciembre.

Los resultados muestran que el CNE avanzó en la divulgación de votos en 12 departamentos, 10 de los cuales está ganando el Partido Nacional. Hasta el momento se ha divulgado el 86.38% del total de actas en los 18 departamentos.

Por ejemplo, en El Paraíso solo se había divulgado 634 actas hasta el miércoles, pero este jueves ya sumaban 860, es decir, había revisado 226 más. En ese departamento se ha avanzado en un 78% en el escrutinio.



En Olancho, cuyo avance es del 82%, sumaron 198 actas (pasaron de 776 a 974), mientras que en Choluteca fueron 149 actas, ya que hasta el miércoles el CNE había divulgado 749 y este jueves se contabilizaban 898.