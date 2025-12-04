Análisis: Las claves de la remontada de Nasry Asfura en las generales

El CNE avanzó en la divulgación de actas en 12 departamentos. Hasta el miércoles, los datos favorecían a Nasralla, pero ahora Asfura lleva la delantera por más de 23 mil votos

  • 04 de diciembre de 2025 a las 15:16
Análisis: Las claves de la remontada de Nasry Asfura en las generales

Nasry Asfura suma más de 23 mil marcas por encima del candidato liberal, Salvador Nasralla. El CNE solo ha divulgado el 86.38% de las actas.

Foto: Emilio Flores

Tegucigalpa, Honduras.- A la 1:20 de la madrugada del 4 de diciembre, Nasry Asfura, del Partido Nacional, pasó de ser el segundo candidato con más votos a liderar los resultados en el nivel presidencial de las elecciones generales 2025.

Su remontada se debe a la divulgación de actas en departamentos donde él es el candidato favorito, de acuerdo con los reportes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comparó el número de actas procesadas en los 18 departamentos de Honduras hasta las 9:00 de la noche del miércoles con las actualizadas hasta las 3:00 de la tarde de este 4 de diciembre.

Los resultados muestran que el CNE avanzó en la divulgación de votos en 12 departamentos, 10 de los cuales está ganando el Partido Nacional. Hasta el momento se ha divulgado el 86.38% del total de actas en los 18 departamentos.

Por ejemplo, en El Paraíso solo se había divulgado 634 actas hasta el miércoles, pero este jueves ya sumaban 860, es decir, había revisado 226 más. En ese departamento se ha avanzado en un 78% en el escrutinio.

En Olancho, cuyo avance es del 82%, sumaron 198 actas (pasaron de 776 a 974), mientras que en Choluteca fueron 149 actas, ya que hasta el miércoles el CNE había divulgado 749 y este jueves se contabilizaban 898.

Estos tres departamentos muestran mayor respaldo a Nasry Asfura, quien hasta las 3:00 de la tarde registraba más de 1.1 millones de votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, registraba 1.09 millones. La diferencia seguía siendo estrecha: un poco más de 23 mil votos.

A la lista se suman los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua, Intibucá y Lempira, donde "Tito" Asfura, como también es conocido, está recibiendo más respaldo.

En el departamento de Valle el CNE también avanzó en el procesamiento de actas, ya que pasó de 312 a 369, es decir, sumaron 57 actas. Este departamento es el único de la zona sur que se está pintando de rojo, blanco, rojo.

Lo mismo pasó en Gracias a Dios, donde la disputa está reñida. Hasta ayer, Asfura parecía tener más respaldó, pero con la actualización, Nasralla va repuntando. Allí ya se ha divulgado el 70% de las actas, ya que entre la madrugada y la mañana de este jueves avanzaron en 12.

Estos dos son los únicos departamentos en los que Nasralla tiene mayor apoyo que muestran avances en la divulgación de resultados.

Menos avance

Hasta la noche del miércoles, Nasralla llevaba más de 13 mil votos por encima de Asfura. La cifra, que se ha mantenido bastante corta entre ambos candidatos, se revirtió.

Los registros del CNE muestran que, el procesamiento de actas en los departamentos en los que Asfura tiene mayor apoyo, avanza en más de 70%. Del resto, Yoro y Colón (Nasralla tiene más apoyo en estos lugares) son los únicos donde el escrutinio está más rezagado, en un 67%, cada uno.

Además, desde el miércoles no se ha avanzado en la divulgación de actas de Yoro, Colón, Atlántida, Copán, Ocotepeque y Cortés.

Además, desde el miércoles no se ha avanzado en la divulgación de actas de Yoro, Colón, Atlántida, Copán, Ocotepeque y Cortés.

Te gustó este artículo, compártelo
Haydi Carrasco
Haydi Carrasco
Periodista

Periodista por la UNAH. Coeditora y redactora de la sección de Datos e Investigación de El Heraldo Plus. Cubre temas relacionados con salud, educación, migración, medioambiente, derechos humanos y género. Con experiencia en periodismo de datos y visualización.

Ver más