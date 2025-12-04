Los bulos electorales difundidos tras las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tras las elecciones generales celebradas el domingo 30 de noviembre de 2025, la desinformación electoral se ha intensificado y continúa propagándose en redes sociales. Desde afiches falsos hasta mensajes atribuidos erróneamente a autoridades electorales, diversas narrativas buscan generar confusión sobre los resultados y el ambiente postelectoral. Entre los contenidos engañosos detectados figuran supuestas convocatorias del partido Libre —que nunca fueron anunciadas—, gráficos alterados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con porcentajes irreales, publicaciones que suplantan cuentas oficiales, como la del presidente salvadoreño Nayib Bukele. De igual manera, videos manipulados que atribuyen declaraciones falsas a figuras públicas como Rixi Moncada, Ana Paola Hall y Salvador Nasralla. Estos últimos fueron creados mediante herramientas de inteligencia artificial. La revisión de estos contenidos revela patrones comunes: ausencia de respaldo en fuentes oficiales, inconsistencias visuales propias de los llamados deepfakes, manipulación de publicaciones auténticas y uso de cuentas parodia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En este contexto, la desinformación continúa siendo un riesgo para el desarrollo del proceso electoral, mientras prosigue el conteo de votos para los distintos cargos de elección popular. EH Verifica lo detalla en este resumen:

Es falso el afiche de Libre sobre convocatoria para “defender el voto” en Tegucigalpa este 1 de diciembre

Una publicación difundida en redes sociales y cadenas de WhatsApp comparte un supuesto afiche del Partido Libertad y Refundación (Libre), en el que se anuncia una manifestación para “defender el triunfo” el 1 de diciembre a la 1:00 de la tarde en Tegucigalpa. Sin embargo, el arte gráfico es falso. Una revisión realizada en las cuentas oficiales del partido Libre y de su candidata presidencial, Rixi Moncada, no muestra ninguna convocatoria de este tipo para el día posterior a las elecciones generales. Consultado por EH Verifica, Geovanny Domínguez, director del equipo de campaña de Rixi Moncada, confirmó que la supuesta convocatoria es falsa.

Es falsa la imagen del supuesto conteo del CNE que coloca a Rixi Moncada con 80%

Circuló en redes sociales una imagen con un supuesto conteo de votos atribuida al Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se coloca a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), en primer lugar con un 80.92%. Según la imagen, le siguen Nasry Asfura con 0.1 % y Salvador Nasralla con 0.0 % de los votos. Sin embargo, esta información es falsa. Los datos no coinciden con el conteo oficial proporcionado por el CNE, que puede ser consultado en el sitio web en tiempo real. Una revisión al sitio web oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) permite consultar el conteo de resultados de las elecciones generales de 2025 este enlace: https://resultadosgenerales2025.cne.hn El sitio detalla el porcentaje de votos, total de marcas y el avance de actas escrutadas según el corte más reciente.

Rashid Mejía no fue agredido por nacionalistas en las generales de 2025; ocurrió en 2023 por colectivos de Libre

Una publicación en redes sociales difundió una captura de pantalla de una supuesta entrada en X atribuida a un medio de comunicación. En la imagen se afirma que el candidato a diputado Rashid Mejía fue agredido el 30 de noviembre de 2025, durante las elecciones generales, por miembros del Partido Nacional. Sin embargo, es falso. El incidente de Mejía ocurrió en 2023, cuando fue agredido por colectivos del Partido Libertad y Refundación. Además, el contenido que circula suplanta al medio digital Criterio.hn, al modificar una publicación auténtica. Una búsqueda inversa en Google de la fotografía condujo a una nota publicada por Diario Paradigma el 22 de julio de 2023, titulada: “Colectivos de Libre me agredieron, tengo golpes en todo el cuerpo, sostiene Rashid Mejía”. La publicación contiene las mismas imágenes que el contenido viral y detalla que el hecho ocurrió durante una marcha de las antorchas frente a Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

Bukele no felicitó a Nasry Asfura en su cuenta de X tras las elecciones generales 2025

En redes sociales circuló una publicación que afirma que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, por supuestamente ganar la presidencia tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. A modo de prueba, el posteo incluye una captura de pantalla del supuesto mensaje del mandatario salvadoreño difundido en X. Pero es falso. La publicación utilizada a modo no es la cuenta oficial de Bukele, sino una parodia. Una búsqueda con Google Lens permitió localizar la publicación utilizada a modo de prueba en el contenido viral. El posteo proviene de la cuenta de X “Presidente Bukele News”, con el usuario @NayibBukeleDice. Una búsqueda con las palabras clave “Nayib Bukele + cuenta oficial + X” llevó al perfil oficial del mandatario, que acumula más de siete millones de seguidores. Al revisar sus publicaciones, no se encontró ninguna felicitación dirigida a Asfura, ni tampoco algún mensaje relacionado con las elecciones generales de Honduras al 2 de diciembre de 2025.

El video en el que Rixi Moncada acepta ganar las elecciones de 2025 está hecho con IA

Circuló en redes sociales un video que muestra a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), aceptando que ganó la presidencia de Honduras en las elecciones generales 2025. Sin embargo es falso, se trata de un deepfake, un contenido generado con inteligencia artificial, según constató EH Verifica. Una búsqueda inversa de la imagen utilizada en la publicación condujo a una fotografía de Moncada, publicada en su cuenta de X, tras haber ejercido su sufragio durante los comicios generales del domingo 30 de noviembre de 2025. Al pasar el clip a través de la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido creado con IA, se obtuvo una puntuación de 99.99% de probabilidad de tratarse de un contenido creado digitalmente.

El video en el que Ana Paola Hall dice que dará los resultados después de Navidad está hecho con IA

Un video difundido en redes sociales muestra supuestamente a la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmando que dará los resultados de las elecciones generales de 2025 “hasta después de navidad”. Sin embargo, se trata de un contenido falso. El clip está manipulado con inteligencia artificial (IA), que altera el audio y algunos fotogramas de una comparecencia oficial en la que los consejeros del CNE presentaron el primer corte de resultados electorales. Una búsqueda inversa en Google utilizando un fotograma clave dirigió a la intervención completa de la conferencia del 30 de noviembre de 2025, fecha en la que el CNE divulgó el primer corte de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La transmisión original no contiene el cintillo manipulado ni registra que Hall pronuncie la frase “si usted votó por Papi a la Orden, no me venga a joder. Yo voy a dar los resultados hasta después de navidad".

Es un deepfake el video en el que Nasralla felicita a Nasry Asfura