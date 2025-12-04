Bukele no se pronunció sobre liberación de JOH en EUA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales, especialmente en TikTok, un video en el que un usuario asegura que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó tras la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien permanecía recluido en Estados Unidos. A modo de prueba, el clip muestra una secuencia en la que Bukele supuestamente afirma: “El presidente de Estados Unidos acaba de liberar a un presidente condenado por narcotráfico y pide votos para Nasry Asfura”. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe ningún registro de una declaración pública de Bukele sobre este tema, ni en sus cuentas oficiales en redes sociales ni en medios de comunicación confiables. Además, el video utiliza un audio generado con inteligencia artificial, por lo que no corresponde a una declaración real del mandatario salvadoreño.

"Si un presidente puede liberar a un condenado por narcotráfico... ¿qué queda para el resto del pueblo? Estados Unidos acaba de cruzar una línea que jamás debió tocar", dice la descripción de una publicación de TikTok, visualizada más de 800,000 veces desde el 1 de diciembre. La grabación original proviene de una conferencia de prensa celebrada en febrero de 2024, durante en encuentro anual organizado por la Unión Conservadora Estadounidense (CPAC, por sus siglas en inglés), en la que Bukele abordó asuntos internos de El Salvador. Juan Orlando Hernández salió de prisión luego de más de tres años detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, según informó el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) el 1 de diciembre de 2025. El 28 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos anunció en su cuenta de Truth Social que otorgaría "un indulto total y completo" al exmandatario hondureño. Hernández había sido condenado a 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada tras ser hallado culpable por un jurado de Nueva York por los delitos de conspiración para importar cocaína, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para el uso de armas.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Nayib Bukele + reacción + Juan Orlando Hernández + liberación" no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que validen la información. Asimismo, un rastreo en las redes sociales oficiales del presidente de El Salvador (Facebook, X e Instagram) no localizó ninguna publicación o comentario relacionado con Juan Orlando Hernández. Tampoco se encontraron declaraciones en el sitio web de la Secretaría de Prensa del gobierno salvadoreño sobre la liberación del expresidente hondureño.

Audio de IA

Una herramienta especializada en detección de inteligencia artificial, Hiya Deepfake Voice Detector, analizó el audio del video viral y determinó una alta probabilidad de que la voz sea un deepfake, al obtener un puntaje de 2 sobre 100.

De acuerdo con la escala de Hiya, cuanto más bajo es el puntaje, mayor es la probabilidad de que se trate de contenido generado con inteligencia artificial. Además, una búsqueda inversa de imagen, realizada a partir de un fotograma clave del video, permitió ubicar el material original en el canal de YouTube Noticias Telemundo, publicado el 22 de febrero de 2024. El video, que dura 25 minutos con 5 segundos, no contiene ninguna mención relacionada con el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.