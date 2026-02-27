Vuelve a circular el bulo de la falsa expulsión de Nasralla del Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un arte gráfico que afirma que Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, fue expulsado de ese instituto político. La publicación sostiene que la decisión fue tomada por Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). Sin embargo, esta información es falsa. No existen registros ni comunicados oficiales que confirmen que Contreras haya expulsado a Nasralla del Partido Liberal. Además, el propio presidente del CCEPL confirmó que se trata de desinformación y que Nasralla continúa siendo parte del Partido Liberal. EH Verifica ya había desmentido este bulo en enero de 2026. “Salvador Nasralla es expulsado del Partido Liberal”, dice textualmente el texto en el arte compartido en una publicación de X, que supera las 14,100 visualizaciones desde el 26 de febrero de 2026.

Tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, fue electo con una diferencia de 27,026 votos sobre Salvador Nasralla, se profundizó una división interna en el Partido Liberal. Mientras Nasralla respaldó públicamente la iniciativa de recuento total de votos impulsada por el partido Libertad y Refundación (Libre), Roberto Contreras rechazó esa postura y sostuvo que el liberalismo no debe alinearse con el oficialismo ni apoyar acciones que, a su juicio, comprometían la institucionalidad democrática. En declaraciones hechas el 12 de enero, Contreras afirmó que Nasralla ya no era candidato y lo instó a retirarse del Partido Liberal si no está dispuesto a acatar la disciplina interna.

Hecho falso