Con beso en la mejilla: así recibieron a Dennis Galván en el juzgado sus familiares

Atentos al ingreso de Dennis Galván al Juzgado de San Pedro Sula estaban los familiares del sospechoso del crimen de Valeria Alvarado.
Luego de que el pasado jueves 26 de febrero el juez suspendiera la audiencia inicial y la pospusiera para este viernes, Dennis Galván llegó al Juzgado de San Pedro Sula.
Así fue el momento en que uno de los familiares de Galván lo besó en la mejilla tras su ingreso al juzgado.
Se desconoce quiénes eran las personas que estaban en el interior del juzgado a la espera del ingreso del imputado, pero se presume que sería su madre quien estaba junto a otra señora.
Este viernes se desarrolla la audiencia inicial contra los supuestos implicados en el crimen de Valeria Alvarado, estudiante de Medicina hallada muerta.
En la audiencia inicial, el juez podría dictar el sobreseimiento a favor de los acusados o la imposición de prisión preventiva.
El caso de Valeria Alvarado ha acaparado la agenda informativa por la forma en que desapareció el pasado 15 de febrero en El Progreso.
La joven fue hallada sin vida el pasado 22 de febrero en el sector de las cañeras, en Cortés, con tres disparos en su cuerpo y con las manos atadas.
La joven andaba paseando a su perro cuando fue raptada y posteriormente le quitaron la vida. Se está a la espera de la autopsia, la cual revelará si también fue víctima de abuso sexual.
A los sospechosos se les acusa del delito de feminicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido.