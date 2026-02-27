  1. Inicio
Con beso en la mejilla: así recibieron a Dennis Galván en el juzgado sus familiares

Dennis Galván, implicado en el crimen de la estudiante de Medicina, Valeria Alvarado, fue recibido con un beso en la mejilla al llegar al juzgado

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 16:55
Atentos al ingreso de Dennis Galván al Juzgado de San Pedro Sula estaban los familiares del sospechoso del crimen de Valeria Alvarado.

 Foto: Moisés Valenzuela/ EL HERALDO
Luego de que el pasado jueves 26 de febrero el juez suspendiera la audiencia inicial y la pospusiera para este viernes, Dennis Galván llegó al Juzgado de San Pedro Sula.

 Foto: Moisés Valenzuela/ EL HERALDO
Así fue el momento en que uno de los familiares de Galván lo besó en la mejilla tras su ingreso al juzgado.

 Foto: Moisés Valenzuela/ EL HERALDO
Se desconoce quiénes eran las personas que estaban en el interior del juzgado a la espera del ingreso del imputado, pero se presume que sería su madre quien estaba junto a otra señora.

 Foto: Cortesía
Este viernes se desarrolla la audiencia inicial contra los supuestos implicados en el crimen de Valeria Alvarado, estudiante de Medicina hallada muerta.

 Foto: Moisés Valenzuela/ EL HERALDO
En la audiencia inicial, el juez podría dictar el sobreseimiento a favor de los acusados o la imposición de prisión preventiva.

 Foto: Moisés Valenzuela/ EL HERALDO
El caso de Valeria Alvarado ha acaparado la agenda informativa por la forma en que desapareció el pasado 15 de febrero en El Progreso.

 Foto: Moisés Valenzuela/ EL HERALDO
La joven fue hallada sin vida el pasado 22 de febrero en el sector de las cañeras, en Cortés, con tres disparos en su cuerpo y con las manos atadas.

 Foto: Moisés Valenzuela/ EL HERALDO
La joven andaba paseando a su perro cuando fue raptada y posteriormente le quitaron la vida. Se está a la espera de la autopsia, la cual revelará si también fue víctima de abuso sexual.

 Foto: Cortesía
A los sospechosos se les acusa del delito de feminicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido.

 Foto: Moisés Valenzuela/ EL HERALDO
