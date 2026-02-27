  1. Inicio
Llorando y angustiado: así fue visto Dennis Galván, acusado del crimen de Valeria Alvarado

El acusado de raptar y asesinar a Valeria Alvarado se mostró afligido, triste y angustiado al presentarse ante los juzgados en San Pedro Sula

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 15:00
Dennis Galván ingresó al juzgado de San Pedro Sula para continuar con el procedimiento judicial que enfrenta. Así fue el momento en que inclinó su rostro y empezó a llorar.

Galván es uno de los supuestos implicados en el caso de la joven estudiante de Medicina, raptada el pasado 15 de febrero en El Progreso y posteriormente hallada muerta en Cortés.

Galván llegó a los juzgados vistiendo una camiseta blanca y un pantalón jean; en el lugar ya lo esperaban familiares.

Inclinó su rostro y se miraba angustiado. Dennis Galván tiene un amplio historial delictivo en su contra, pero esta mañana se mostró afligido por la situación que enfrenta.

Galván, de 29 años, compareció ante las autoridades junto al otro sospechoso, identificado como Ariel Alexander Boquín Chávez, alias “Vegeta”, tras haber sido capturados la semana pasada.

Este 27 de febrero, los implicados en el caso llegaron para comparecer ante las autoridades. La Fiscalía presentó cargos formales por privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego contra los imputados. Además, el juez admitió la solicitud de recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado durante la audiencia.

Además del caso de Valeria, Galván también arrastra varias órdenes de captura por delitos graves como secuestro agravado, violación y robo con violencia, según las investigaciones policiales.

El pasado jueves 26 de febrero, los implicados llegaron al juzgado para dar inicio a la audiencia inicial, pero el juez la suspendió y los citó para este viernes.

La Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal, expuso la relación de hechos y solicitó la recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado, petición que fue admitida por el juez con Jurisdicción Nacional que conoce la causa.

El Código Penal de Honduras establece una pena de 20 a 25 años por asesinato; sin embargo, por feminicidio agravado, la condena es de 25 a 30 años. Valeria fue hallada en estado de putrefacción en la zona de las cañeras en Cortés, tras haber desaparecido en El Progreso.

