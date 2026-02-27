Llorando y angustiado: así fue visto Dennis Galván, acusado del crimen de Valeria Alvarado

Este 27 de febrero, los implicados en el caso llegaron para comparecer ante las autoridades. La Fiscalía presentó cargos formales por privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego contra los imputados. Además, el juez admitió la solicitud de recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado durante la audiencia.