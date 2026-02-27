La abandonaron en una quebrada: rescatan a anciana de 92 años secuestrada en Yoro

Como Martha Martínez Cruz, de 92 años de edad, fue identificada la longeva que fue secuestrada en un sector montañoso de Olanchito, Yoro.
Las autoridades ya confirmaron que la señora fue encontrada sana y salva y que, tras su rescate, recibió atención médica.
La señora fue secuestrada en el sector de Valle Arriba, aldea Carbonales, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
Tras conocerse el hecho, equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros iniciaron los operativos de búsqueda.
Las autoridades fueron alertadas de que en una quebrada del sector una persona pedía auxilio; la señora había sido abandonada por quienes la mantenían privada de libertad.
De inmediato, los agentes se trasladaron al lugar, donde localizaron a la mujer, de 92 años, quien había sido abandonada por sus captores tras permanecer privada de libertad durante 48 horas.
Supuestamente, las personas que tenían a la señora de 92 años estaban solicitando tres millones de lempiras a cambio de su liberación.
Luego de dos días sin saber de la señora, este viernes 27 de febrero pudo reunirse con su hijo y demás familiares.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el reencuentro de doña Martina con sus seres queridos.
Pese a todo lo sucedido, la señora de 92 años ya está en su vivienda en buen estado de salud.