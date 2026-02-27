  1. Inicio
La abandonaron en una quebrada: rescatan a anciana de 92 años secuestrada en Yoro

Tres millones de lempiras solicitaban por la liberación de una anciana de 92 años que fue secuestrada y posteriormente abandonada en una quebrada

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 14:10
Como Martha Martínez Cruz, de 92 años de edad, fue identificada la longeva que fue secuestrada en un sector montañoso de Olanchito, Yoro.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades ya confirmaron que la señora fue encontrada sana y salva y que, tras su rescate, recibió atención médica.

 Foto: Redes sociales
La señora fue secuestrada en el sector de Valle Arriba, aldea Carbonales, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

 Foto: Redes sociales
Tras conocerse el hecho, equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros iniciaron los operativos de búsqueda.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades fueron alertadas de que en una quebrada del sector una persona pedía auxilio; la señora había sido abandonada por quienes la mantenían privada de libertad.

 Foto: Redes sociales
De inmediato, los agentes se trasladaron al lugar, donde localizaron a la mujer, de 92 años, quien había sido abandonada por sus captores tras permanecer privada de libertad durante 48 horas.

 Foto: Redes sociales
Supuestamente, las personas que tenían a la señora de 92 años estaban solicitando tres millones de lempiras a cambio de su liberación.

 Foto: Redes sociales
Luego de dos días sin saber de la señora, este viernes 27 de febrero pudo reunirse con su hijo y demás familiares.

 Foto: Redes sociales
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el reencuentro de doña Martina con sus seres queridos.

 Foto: Redes sociales
Pese a todo lo sucedido, la señora de 92 años ya está en su vivienda en buen estado de salud.

 Foto: Redes sociales
