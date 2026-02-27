¿Cuánto subirán los combustibles este lunes 2 de marzo en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores hondureños de combustibles recibirán el mes de marzo con un incremento en los precios de los combustibles, el que superará un lempira por galón para las gasolinas, diésel y querosina en las estaciones de servicio de la capital de la República.
El gas licuado vehicular es el único refinado del petróleo que denotará una rebaja de 13 centavos y, por ende, el precio por galón se reducirá de 44.77 a 44.64 lempiras en Tegucigalpa y Comayagüela. De acuerdo con fuentes técnicas de la Secretaría de Energía (Sen), los precios domésticos de los carburantes están siendo influenciados por las cotizaciones de los derivados en el mercado internacional, sobre todo Estados Unidos, y por la devaluación del lempira ante el dólar.
El incremento más fuerte corresponde a la gasolina superior de 95 octanos con 1.34 lempiras por galón, pasando el precio en bomba de L105.12 a L106.46. Continúa la gasolina regular de 91 octanos al variar de 94.82 a 96.11 lempiras por galón, con una subida de L1.29. Este refinado cuenta con un subsidio parcial de 50%.
El diésel costará 1.28 lempiras más el galón y, por ende, el costo al consumidor subirá de L89.31 a L90.59 en la capital hondureña. Este refinado también cuenta con un subsidio parcial de 50%.
El galón de querosina o gas doméstico pasará de 81.58 a 82.82 lempiras en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela. El cilindro de gas licuado propano de 25 libras se mantiene congelado en 238.23 lempiras para la capital de la República y L216.99 en San Pedro Sula.
La nueva estructura de precios entrará en vigencia este lunes 2 de marzo, a partir de las 6:00 de la mañana, en más de 700 estaciones de servicio autorizadas por la Sen para operar a nivel nacional.
Las variaciones alcistas registradas desde mediados de enero pasado se explican por los movimientos de precios que reportan los derivados del petróleo en el mercado internacional.