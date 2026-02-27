¿Cuánto subirán los combustibles este lunes 2 de marzo en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores hondureños de combustibles recibirán el mes de marzo con un incremento en los precios de los combustibles, el que superará un lempira por galón para las gasolinas, diésel y querosina en las estaciones de servicio de la capital de la República.

El gas licuado vehicular es el único refinado del petróleo que denotará una rebaja de 13 centavos y, por ende, el precio por galón se reducirá de 44.77 a 44.64 lempiras en Tegucigalpa y Comayagüela. De acuerdo con fuentes técnicas de la Secretaría de Energía (Sen), los precios domésticos de los carburantes están siendo influenciados por las cotizaciones de los derivados en el mercado internacional, sobre todo Estados Unidos, y por la devaluación del lempira ante el dólar.

El incremento más fuerte corresponde a la gasolina superior de 95 octanos con 1.34 lempiras por galón, pasando el precio en bomba de L105.12 a L106.46. Continúa la gasolina regular de 91 octanos al variar de 94.82 a 96.11 lempiras por galón, con una subida de L1.29. Este refinado cuenta con un subsidio parcial de 50%.