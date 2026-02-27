¿Cuánto aumentaron los precios en la Feria del Agricultor?

Tegucigalpa, Honduras. – Por cuarta semana consecutiva, los precios de los lácteos registran incrementos en la Feria del Agricultor, ubicada frente al Estadio Nacional Chelato Uclés.

“El viernes pasado, el queso semiseco y frijolero se vendía a 82 lempiras; hoy cuesta 84. El quesillo estaba a 55 lempiras y ahora se comercializa a 56”, explicó Carlos Sánchez, presidente del área de lácteos de la feria.

Sánchez señaló que estos aumentos generan preocupación tanto entre vendedores como entre clientes del concurrido mercado, ya que, según los comerciantes, los precios podrían incrementar durante las próximas semanas.

“Es probable que los costos sigan al alza y que la próxima semana también se registre un incremento, sobre todo porque estamos en verano y falta mucho para que llegue el invierno”, pronosticó.