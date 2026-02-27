¿Cuánto aumentaron los precios en la Feria del Agricultor?

Tegucigalpa, Honduras. – Por cuarta semana consecutiva, los precios de los lácteos registran incrementos en la Feria del Agricultor, ubicada frente al Estadio Nacional Chelato Uclés.
“El viernes pasado, el queso semiseco y frijolero se vendía a 82 lempiras; hoy cuesta 84. El quesillo estaba a 55 lempiras y ahora se comercializa a 56”, explicó Carlos Sánchez, presidente del área de lácteos de la feria.
Sánchez señaló que estos aumentos generan preocupación tanto entre vendedores como entre clientes del concurrido mercado, ya que, según los comerciantes, los precios podrían incrementar durante las próximas semanas.
“Es probable que los costos sigan al alza y que la próxima semana también se registre un incremento, sobre todo porque estamos en verano y falta mucho para que llegue el invierno”, pronosticó.
El comerciante aseguró que ante el alza de precios, varios vendedores del mercado sostendrán una reunión con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) para socializar el incremento de costos en los lácteos.
Estabilidad
Por otra parte, el filete de pescado registró un incremento de 10 lempiras, ya que transicionó de 160 a 170 lempiras. En la zona de frutas y verduras, el maracuyá pasó de 10 a 12 lempiras.
El cartón grande de huevos se mantiene en 90 lempiras, el mediano en 84 y el pequeño en 78 lempiras.
Las carnes no registraron un incremento, el tajo, costilla y chuleta de cerdo se cotiza en 68 lempiras; la costilla de res normal en 72; la libra de carne molida en 86; y la costilla de lomo de res en 76 lempiras.
Listado de precios
A continuación dejamos una tabla con los productos que registraron un alza de precios en la feria capitalina: