Verduras registran variación de precios en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras. – Durante la tercera semana de febrero, la Feria del Agricultor y del Artesano registró variaciones en los precios de verduras y legumbres.

De acuerdo con los listados oficiales, algunos productos presentaron incrementos. La lechuga subió cuatro lempiras, pasando de 18 a 22 lempiras; el culantro aumentó de 10 a 12 lempiras; y el chile verde registró un alza de 7 a 8 lempiras. Por su parte, el camote morado incrementó un lempira, de 17 a 18 lempiras.

A pesar de estos ligeros aumentos, otros productos mostraron descensos significativos de hasta cinco lempiras.

Por ejemplo, la coliflor bajó de 55 a 50 lempiras; el repollo de 45 a 40 lempiras; el mazo de cebollina pasó de 20 a 16 lempiras; y la remolacha disminuyó de 22 a 20 lempiras.