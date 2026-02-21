Verduras registran variación de precios en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras. – Durante la tercera semana de febrero, la Feria del Agricultor y del Artesano registró variaciones en los precios de verduras y legumbres.
De acuerdo con los listados oficiales, algunos productos presentaron incrementos. La lechuga subió cuatro lempiras, pasando de 18 a 22 lempiras; el culantro aumentó de 10 a 12 lempiras; y el chile verde registró un alza de 7 a 8 lempiras. Por su parte, el camote morado incrementó un lempira, de 17 a 18 lempiras.
A pesar de estos ligeros aumentos, otros productos mostraron descensos significativos de hasta cinco lempiras.
Por ejemplo, la coliflor bajó de 55 a 50 lempiras; el repollo de 45 a 40 lempiras; el mazo de cebollina pasó de 20 a 16 lempiras; y la remolacha disminuyó de 22 a 20 lempiras.
Además, la libra de frijoles tiernos pasó de 25 a 20 lempiras y la rapadura de dulce registró una disminución de tres lempiras, es decir, de 58 a 55 lempiras.
La zona de los lácteos registró incrementos de hasta tres lempiras, por ejemplo, la libra de queso ahumado pasó de 96 a 98 lempiras; y el queso frijolero incrementó de 80 a 82 lempiras.
Precios se mantienen
Alimentos básicos como el cartón grande de huevos se mantiene en 90 lempiras, el mediano en 84 y el pequeño en 78 lempiras.
Las carnes no registraron un incremento, el tajo, costilla y chuleta de cerdo se cotiza en 68 lempiras; la costilla de res normal en 72; la libra de carne molida en 86; y la costilla de lomo de res en 76 lempiras.
Mientras que, la pechuga y pierna de pollo permanecen en 35 lempiras.