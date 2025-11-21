  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Aumentan los precios de las verduras y legumbres en la Feria del Agricultor

Mientras algunas verduras aumentaron su precio en la Feria del Agrucultor y el Artesano, la canasta básica se mantiene estable

  • 21 de noviembre de 2025 a las 18:05
Aumentan los precios de las verduras y legumbres en la Feria del Agricultor

Este fin de semana, la verduras y legumbres aumentaron hasta su precio hasta cinco lempiras en la Feria del Agricultor

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Esta semana volvió a registrarse una nueva variación en los precios de la Feria del Agricultor y del Artesano: las verduras y legumbres muestran un incremento.

Según informes oficiales, en la zona de las verduras se registraron alzas de hasta cinco lempiras. Un ejemplo claro es el brócoli, que aumentó de 30 a 35 lempiras.

El culantro de castilla subió de 8 a 10 lempiras; la libra de papa registró un leve aumento de un lempira, pues de 15 pasó 16 lempiras; el pepino pasó de costar 8 a 9 lempiras, y el tomate verde pasó de 22 a 23 lempiras.

El chile de color también costará dos lempiras más, pues de 12 lempiras el precio subió a 14.

En el área de las legumbres, los frijoles tiernos registraron un leve aumento: de 20 a 22 lempiras.

Precios de canasta básica se mantienen

En cuanto a los productos de la canasta básica, el cartón de huevos grandes mantiene su precio de 90 lempiras, mientras que el mediano está a 85 y 80 el cartón pequeño.

Por cuarta semana consecutiva, los lácteos mantienen sus precios habituales, que rondan entre los 30 y 70 lempiras.

Por ejemplo, la mantequilla ronda los 36 lempiras, la cuajada cuesta 54 lempiras, y el queso frijolero alcanza los 70 lempiras.

En cuanto a las carnes, sus precios se mantienen entre los 30 y 70 lempiras; el tajo de cerdo y la chuleta se mantienen en 68 lempiras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Daniela Ortega

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias