Aumentan los precios de las verduras y legumbres en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- Esta semana volvió a registrarse una nueva variación en los precios de la Feria del Agricultor y del Artesano: las verduras y legumbres muestran un incremento.

Según informes oficiales, en la zona de las verduras se registraron alzas de hasta cinco lempiras. Un ejemplo claro es el brócoli, que aumentó de 30 a 35 lempiras.

El culantro de castilla subió de 8 a 10 lempiras; la libra de papa registró un leve aumento de un lempira, pues de 15 pasó 16 lempiras; el pepino pasó de costar 8 a 9 lempiras, y el tomate verde pasó de 22 a 23 lempiras.

El chile de color también costará dos lempiras más, pues de 12 lempiras el precio subió a 14.

En el área de las legumbres, los frijoles tiernos registraron un leve aumento: de 20 a 22 lempiras.