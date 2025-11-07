Verduras y granos básicos reportan alzas de precios en mercados de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Feria del Agricultor y del Artesano registró esta semana nuevos incrementos en productos básicos, destacando la subida de ocho lempiras en la libra de frijol limpio y alzas en otras verduras de consumo diario.
Vendedores consultados por EL HERALDO aseguraron que la libra de frijoles limpios subió 100 a 108 lempiras, lo que representa un ligero incremento en comparación a semanas anteriores, cuando el producto se mantenía estable.
"Esta semana, solamente los frijoles limpios incrementaron su costo a 108 lempiras, el frijol rojo mantiene su precio normal de 85 lempiras", aseguraron.
Sin embargo, la legumbre no fue el único alimento que aumentó su precio. El elote dulce también registró un alza de 35 a 45 lempiras durante la última semana.
Mientras que, en el área de las verduras, la libra de papa registró un alza de 15 a 18 lempiras; seguido del tomate, con un incrementó de 15 a 17 lempiras; y la zanahoria, que alzó ligeramente su precio de 12 a 14 lempiras.
Precios se mantienen
Durante las últimas semanas, los productos lácteos y las carnes se mantienen estables, con precios que rondan desde los 32 hasta 92 lempiras.
Los cartón de huevos se cotiza a 95 lempiras, seguido del cartón mediano con un costo de 85 lempiras, y el cartón pequeño está en 75 lempiras.
Por su parte, las carnes oscilan entre 62 y 82 lempiras por libra, y los lácteos entre 30 y 92 lempiras, según el tipo de producto.