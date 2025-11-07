Verduras y granos básicos reportan alzas de precios en mercados de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Feria del Agricultor y del Artesano registró esta semana nuevos incrementos en productos básicos, destacando la subida de ocho lempiras en la libra de frijol limpio y alzas en otras verduras de consumo diario.

Vendedores consultados por EL HERALDO aseguraron que la libra de frijoles limpios subió 100 a 108 lempiras, lo que representa un ligero incremento en comparación a semanas anteriores, cuando el producto se mantenía estable.

"Esta semana, solamente los frijoles limpios incrementaron su costo a 108 lempiras, el frijol rojo mantiene su precio normal de 85 lempiras", aseguraron.