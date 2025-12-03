Carlos, Casimiro y Andy: los rostros de las víctimas de la masacre en Victoria, Yoro

Tres hombres fueron asesinados en el departamento de Yoro, en un hecho violento registrado en las últimas horas en una zona rural del municipio de Victoria.
Una de las víctimas fue identificada como Carlos Humberto Santos Villeda, de 22 años de edad.
La segunda persona muerta fue identificada como Andy Samir Flores, de 21 años. Él era el menor de las tres víctimas.
La tercera víctima fue identificada como Casimiro Villanueva, de 26 años de edad.
El hecho se registró en la aldea San Isidro, municipio de Victoria, en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.
Los cuerpos de las víctimas quedaron cerca uno del otro tras el ataque. Tenían varias perforaciones de bala en la cabeza.
Según información preliminar, los tres hombres se desplazaban a bordo de dos motocicletas y fueron atacados en una calle de tierra de la aldea.
Trascendió que las víctimas trabajaban en una empresa dedicada a la fabricación de sillas y mesas, por lo que realizaban viajes a diferentes ciudades del país.
La madre de Carlos Humberto Santos declaró en una entrevista con SPDH TV Noticias que el joven dejó un hijo de 2 años y que su pareja se encontraba en estado de embarazo.
"Él deja un niño de dos años y a su esposa embarazada. No alcanzó a saber que iba a ser padre por segunda vez; ella pensaba darle la noticia, pero ya no pudo", expresó entre lágrimas.