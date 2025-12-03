  1. Inicio
Carlos, Casimiro y Andy: los rostros de las víctimas de la masacre en Victoria, Yoro

La masacre ocurrió en una aldea de Victoria, Yoro, donde los tres hombres fueron atacados con arma de fuego. El hecho se registró en una zona remota

  • 03 de diciembre de 2025 a las 16:09
Tres hombres fueron asesinados en el departamento de Yoro, en un hecho violento registrado en las últimas horas en una zona rural del municipio de Victoria.

 Foto: Redes sociales
Una de las víctimas fue identificada como Carlos Humberto Santos Villeda, de 22 años de edad.

 Foto: Redes sociales
La segunda persona muerta fue identificada como Andy Samir Flores, de 21 años. Él era el menor de las tres víctimas.

Foto: Redes sociales
La tercera víctima fue identificada como Casimiro Villanueva, de 26 años de edad.

 Foto: Redes sociales
El hecho se registró en la aldea San Isidro, municipio de Victoria, en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.

 Foto: Redes sociales
Los cuerpos de las víctimas quedaron cerca uno del otro tras el ataque. Tenían varias perforaciones de bala en la cabeza.

Foto: Redes sociales
Según información preliminar, los tres hombres se desplazaban a bordo de dos motocicletas y fueron atacados en una calle de tierra de la aldea.

 Foto: Redes sociales
Trascendió que las víctimas trabajaban en una empresa dedicada a la fabricación de sillas y mesas, por lo que realizaban viajes a diferentes ciudades del país.

 Foto: Redes sociales
La madre de Carlos Humberto Santos declaró en una entrevista con SPDH TV Noticias que el joven dejó un hijo de 2 años y que su pareja se encontraba en estado de embarazo.

 Foto: Redes sociales
"Él deja un niño de dos años y a su esposa embarazada. No alcanzó a saber que iba a ser padre por segunda vez; ella pensaba darle la noticia, pero ya no pudo", expresó entre lágrimas.

 Foto: Redes sociales
