Les dispararon en la cabeza: las fuertes imágenes que dejó la masacre en Yoro

Las tres personas fueron encontradas sin vida luego de recibir múltiples disparos en la cabeza, en un violento hecho ocurrido en el municipio de Victoria, departamento de Yoro

  • 02 de diciembre de 2025 a las 14:06
1 de 10

Tres personas perdieron la vida en una masacre registrada en Victoria, Yoro. Estas son las impactantes imágenes que dejó este hecho violento.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Las tres víctimas se conducían a bordo de sus motocicletas cuando fueron emboscadas. La imagen muestra los cuerpos tendidos a la par de sus motocicletas.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Una de las víctimas, aún sin identificar, vestía una camisa azul, pantalón jean y una pequeña mochila.

 Foto: Cortesía
4 de 10

La segunda víctima quedó tendida boca abajo tras el ataque. Vestía una camisa negra, un pantalón jean y unos zapatos tipo burro.

Foto: Cortesía
5 de 10

La tercera persona es un hombre que vestía una camisa gris y un pantalón jean. También recibió disparos en la cabeza y en el abdomen.

 Foto: Cortesía
6 de 10

¿Qué se sabe hasta el momento de esta masacre? Supuestamente, las víctimas serían originarias de la aldea Puerto Escondido, ubicada a unas cuatro horas de Victoria, Yoro.

 Foto: Cortesía
7 de 10

La Policía Nacional se trasladó rápidamente hasta el lugar tras una alerta recibida a través del 911.

 Foto: Cortesía
8 de 10

El hecho se registró específicamente en la aldea San Isidro, considerada una zona remota de Victoria, Yoro.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de ninguna de las víctimas. Debido a la forma en que ocurrió el ataque, los tres hombres fueron acribillados con saña.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Las autoridades tampoco han dado a conocer si existen pistas sobre los responsables de este hecho que dejó tres personas muertas en Yoro.

 Foto: Cortesía
