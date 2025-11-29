  1. Inicio
Destrucción total: las imágenes del brutal impacto de una camioneta y una volqueta en Comayagua

Un joven murió y dos vehículos quedaron destruidos, estas son las imágenes del brutal impacto que se registró este sábado 29 de noviembre en Comayagua

  • 29 de noviembre de 2025 a las 14:40
Un brutal impacto se registró este sábado 29 de noviembre en Comayagua. Aquí las imágenes del hecho que deja un fallecido.

 Fotos: Cortesía redes sociales
El fallecido fue identificado como Josué Limas, quien se conducía en una camioneta CRV.

 Foto: Cortesía redes sociales
Presuntamente, Limas iba a alta velocidad y habría invadido el carril de la volqueta.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las autoridades policiales llegaron al lugar para iniciar con las pesquisas del caso.

 Foto: Cortesía redes sociales
Dentro del vehículo de Limas se encontraron algunas pertenencias personales y una caja de cervezas, aunque se desconoce si esta iba llena.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las personas que estaban en el lugar relataron que el joven fue quien impactó de frente con la volqueta.

 Foto: Cortesía redes sociales
En las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver como la camioneta quedó totalmente destruida en la parte frontal.

 Foto: Cortesía redes sociales
Por la fuerza del impacto, toda la parte delantera quedó inservible.

 Foto: Cortesía redes sociales
El cuerpo de Limas quedó atrapado dentro del vehículo, pero las personas que estaban en el lugar, lo sacaron, pero este ya había fallecido.

 Foto: Cortesía redes sociales
La parte frontal de la volqueta también quedó destruida.

 Foto: Cortesía redes sociales
