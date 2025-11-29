Destrucción total: las imágenes del brutal impacto de una camioneta y una volqueta en Comayagua

Un brutal impacto se registró este sábado 29 de noviembre en Comayagua. Aquí las imágenes del hecho que deja un fallecido.
El fallecido fue identificado como Josué Limas, quien se conducía en una camioneta CRV.
Presuntamente, Limas iba a alta velocidad y habría invadido el carril de la volqueta.
Las autoridades policiales llegaron al lugar para iniciar con las pesquisas del caso.
Dentro del vehículo de Limas se encontraron algunas pertenencias personales y una caja de cervezas, aunque se desconoce si esta iba llena.
Las personas que estaban en el lugar relataron que el joven fue quien impactó de frente con la volqueta.
En las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver como la camioneta quedó totalmente destruida en la parte frontal.
Por la fuerza del impacto, toda la parte delantera quedó inservible.
El cuerpo de Limas quedó atrapado dentro del vehículo, pero las personas que estaban en el lugar, lo sacaron, pero este ya había fallecido.
La parte frontal de la volqueta también quedó destruida.