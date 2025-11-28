Torturado con sadismo y asesinado a pedradas: caso del doctor Miguel Salgado

Miguel Ángel Salgado Cabezas realizaba estudios de especialidad en Medicina Interna. Sin embargo, antes de concluir su carrera, sicarios acabaron con su vida de manera dolorosa, torturándolo hasta morir. A continuación detallamos el caso:
La noche del miércoles-26 de noviembre- el cuerpo de Salgado Cabezas fue encontrado cerca de un basurero en el sector de Lomas del Diamante, ubicado en la salida al sur de la capital del país, Tegucigalpa.
Ese mismo día por la mañana el doctor Salgado inició sus labores con normalidad. En horas tempranas comenzó su jornada de clases en la Facultad de Medicina, ubicada detrás del Hospital Escuela. En la zona el estacionamiento es escaso, por lo que dejó su carro estacionado cerca de la morgue y se fue a pie a la Facultad.
A eso de las 6:30 de la tarde, salió de sus clases y se dirigió hacia su vehículo, pero sus victimarios le impidieron llegar y lo raptaron para después trasladarlo hasta el sector de Lomas del Diamante.
El cadáver fue ingresado a la morgue, donde se le practicó la autopsia y la mañana del jueves 27 de noviembre fue entregado a los familiares. Su padre, Jorge Fernando Salgado Bonilla, por su parte, se ha negado a brindar declaraciones ante esta dolorosa pérdida.
El cuerpo del doctor fue encontrado cerca de un botadero de basura en un sector solitario por personas que circulaban por la zona.
Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inspeccionaron el vehículo del médico y revisaron sus objetos personales para investigar lo ocurrido. En el mismo lugar de la escena se encontraron sus llaves.
En el crimen se descartan posibilidades de robo, pues todas sus pertenencias de valor fueron encontradas en el carro tras una revisión, entre ellas, una computadora.
Según el informe forense, antes de ser asesinado fue golpeado y torturado. Finalmente, fue atacado con piedras hasta acabar con su vida.
Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la escena para iniciar la recolección de evidencia y huellas que permitan dar con el paradero de los responsables.
El crimen ha causado consternación entre el gremio médico, compañeros y los familiares del joven, al que calificaron como una persona muy servicial.
Miguel Ángel Salgado Cabezas era sobrino del actual ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica, Ricardo Arturo Salgado Bonilla.