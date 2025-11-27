  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?

El joven se hizo viral en redes sociales al mencionar que no tenía dinero para comer

  • 27 de noviembre de 2025 a las 18:53
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
1 de 10

Fernando Galindo, el joven de La Ceiba, Honduras, que pedía en TikTok por un cupo en el hospital, falleció. Esto es lo que se sabe de la muerte del joven que se hizo famoso en la red social.

Foto: El Heraldo
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
2 de 10

El joven murió en el Hospital General Atlántida, de La Ceiba, confirmaron autoridades médicas del centro asistencial.

 Foto: Captura de pantalla
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
3 de 10

El doctor Miguel Moya, del Hospital General Atlántida, informó que Fernando Galindo ingresó en múltiples ocasiones en condiciones críticas.

 Foto: Captura de pantalla
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
4 de 10

Su tuberculosis era multirresistente, lo que complicaba la respuesta a los tratamientos habituales, informaron doctores en el centro asistencial.

Foto: Captura de pantalla
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
5 de 10

Él fue diagnosticado con tuberculosis, desnutrición, anemia y gastritis. Mencionaba que no cuenta con los fondos necesarios para poder comer y tratarse.

Foto: Captura de pantalla
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
6 de 10

"Siento que el tratamiento que estoy tomando no me está llegando. Soy de bajos recursos y a veces no tengo ni para un vaso de leche, estoy desnutrido", fue parte de su clamor en TikTok.

 Foto: Captura de pantalla
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
7 de 10

Este era uno de los mensaje del joven en TikTok, red social donde hacía lives pidiendo ayuda y algunas personas le tendían la mano.

Foto: Captura de pantalla
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
8 de 10

Este era el perfil del joven en TikTok donde mostraba su desnutrición y la ayuda que pedía a las personas. Lamentablemente no pudo recuperarse.

Foto: Captura de pantalla
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
9 de 10

Fernando tenía 27 años y a pesar de la atención médica y múltiples ingresos al hospital, su salud no logró recuperarse.

Foto: Captura de pantalla
Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?
10 de 10
Cargar más fotos