Muere joven de La Ceiba que clamaba por TikTok un cupo en el hospital, ¿de qué falleció?

Fernando Galindo, el joven de La Ceiba, Honduras, que pedía en TikTok por un cupo en el hospital, falleció. Esto es lo que se sabe de la muerte del joven que se hizo famoso en la red social.
El joven murió en el Hospital General Atlántida, de La Ceiba, confirmaron autoridades médicas del centro asistencial.
El doctor Miguel Moya, del Hospital General Atlántida, informó que Fernando Galindo ingresó en múltiples ocasiones en condiciones críticas.
Su tuberculosis era multirresistente, lo que complicaba la respuesta a los tratamientos habituales, informaron doctores en el centro asistencial.
Él fue diagnosticado con tuberculosis, desnutrición, anemia y gastritis. Mencionaba que no cuenta con los fondos necesarios para poder comer y tratarse.
"Siento que el tratamiento que estoy tomando no me está llegando. Soy de bajos recursos y a veces no tengo ni para un vaso de leche, estoy desnutrido", fue parte de su clamor en TikTok.
Este era uno de los mensaje del joven en TikTok, red social donde hacía lives pidiendo ayuda y algunas personas le tendían la mano.
Este era el perfil del joven en TikTok donde mostraba su desnutrición y la ayuda que pedía a las personas. Lamentablemente no pudo recuperarse.
Fernando tenía 27 años y a pesar de la atención médica y múltiples ingresos al hospital, su salud no logró recuperarse.