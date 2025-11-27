Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte

Con el rostro entristecido, la mirada apagada y en busca de respuestas llegó el señor Jorge Fernando Salgado al lugar donde fue abandonado el vehículo de su hijo.
El médico Miguel Salgado, hallado sin vida en un botadero de basura en la colonia Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa, era hijo de un destacado ingeniero y de una doctora.
Miguel Salgado, de 31 años, tenía un futuro prometedor. De manera preliminar, se presume que fue interceptado al salir de su turno en el Hospital Escuela el pasado miércoles.
Varios sectores se pronunciaron tras el asesinato del joven, entre ellos el Colegio Médico de Honduras, quienes destacaron sus aportes a la salud pública del país y expresaron sus condolencias.
Miguel era hijo de la doctora Rebeca Irena Cabezas, quien labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por lo que esta institución también se pronunció y expresó muestras de solidaridad.
Jorge Fernando Salgado Bonilla es el ingeniero que era padre del joven médico. Además, el ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, confirmó que Miguel era su sobrino.
Estas instituciones no fueron las únicas en pronunciarse. En el Hospital Escuela, donde laboraba el joven, sus compañeros también se mostraron afectados, recordando su calidad humana.
Los compañeros médicos de Miguel Salgado reconocieron que al joven le esperaba un futuro extraordinario, por sus excelentes calificaciones y por el compromiso con el que desempeñaba su trabajo.
Hasta el momento, se conoce que una camioneta CR-V con placas HBG 7981 fue abandonada cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. De manera preliminar, podría descartarse la hipótesis de robo, ya que se encontraron sus pertenencias dentro del vehículo, entre ellas su computadora.
La familia del joven llegó en busca de respuestas, pero el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.