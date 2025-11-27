  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte

Dolor en el rostro de un padre. El Colegio Médico, el IHSS y compañeros de trabajo lamentaron el asesinato del médico Miguel Salgado. A continuación, los detalles

  • 27 de noviembre de 2025 a las 17:57
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
1 de 10

Con el rostro entristecido, la mirada apagada y en busca de respuestas llegó el señor Jorge Fernando Salgado al lugar donde fue abandonado el vehículo de su hijo.
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
2 de 10

El médico Miguel Salgado, hallado sin vida en un botadero de basura en la colonia Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa, era hijo de un destacado ingeniero y de una doctora.

 Foto: Estanli Irías/ EL HERALDO
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
3 de 10

Miguel Salgado, de 31 años, tenía un futuro prometedor. De manera preliminar, se presume que fue interceptado al salir de su turno en el Hospital Escuela el pasado miércoles.

 Foto: Redes sociales
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
4 de 10

Varios sectores se pronunciaron tras el asesinato del joven, entre ellos el Colegio Médico de Honduras, quienes destacaron sus aportes a la salud pública del país y expresaron sus condolencias.

 Foto: Redes sociales
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
5 de 10

Miguel era hijo de la doctora Rebeca Irena Cabezas, quien labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por lo que esta institución también se pronunció y expresó muestras de solidaridad.

 Foto: Redes sociales
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
6 de 10

Jorge Fernando Salgado Bonilla es el ingeniero que era padre del joven médico. Además, el ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, confirmó que Miguel era su sobrino.

 Foto: Redes sociales
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
7 de 10

Estas instituciones no fueron las únicas en pronunciarse. En el Hospital Escuela, donde laboraba el joven, sus compañeros también se mostraron afectados, recordando su calidad humana.

 Foto: Estanli Irías/ EL HERALDO
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
8 de 10

Los compañeros médicos de Miguel Salgado reconocieron que al joven le esperaba un futuro extraordinario, por sus excelentes calificaciones y por el compromiso con el que desempeñaba su trabajo.

 Foto: Redes sociales
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
9 de 10

Hasta el momento, se conoce que una camioneta CR-V con placas HBG 7981 fue abandonada cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. De manera preliminar, podría descartarse la hipótesis de robo, ya que se encontraron sus pertenencias dentro del vehículo, entre ellas su computadora.

 Foto: Estanli Irías/ EL HERALDO
Miguel Salgado era hijo de una doctora y un ingeniero: IHSS y médicos se pronuncian tras su muerte
10 de 10

La familia del joven llegó en busca de respuestas, pero el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

 Foto: Estanli Irías/ EL HERALDO
Cargar más fotos