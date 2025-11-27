¿Doctor Miguel Salgado era sobrino del ministro Ricardo Salgado? Esto confirmó el funcionario

La muerte de manera violencia del doctor Miguel Salgado en Tegucigalpa ha dejado muchas preguntas sin respuestas, hasta el momento. En las últimas hora surgió la noticia que era familia del ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado. EL HERALDO le consultó al funcionario y esto confirmó.
Con signos de tortura fue encontrado el cuerpo del médico Miguel Ángel Salgado en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa; presuntamente habría sido raptado luego de salir de su turno y estacionar su vehículo.
La noche del miércoles se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca de un basurero en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de la capital de Honduras, quien fue identificado como Miguel Ángel Salgado Cabezas.
Salgado Cabezas, un hombre de 31 años de edad, se estaba sacando una especialización como internista en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, en el Hospital Escuela. Su auto quedó cerca del Hospital Escuela y la Facultad de Ciencias Médicas.
Según la información preliminar, Miguel Ángel Salgado llegó ayer miércoles -26 de noviembre- por la mañana al estacionamiento donde deja su vehículo y asistió a sus clases
En las últimas surgió la noticias que era familiar del ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, siendo hermano Salgado del padre del hoy occiso.
EL HERALDO le consultó a Salgado si en efecto era su sobrino, respondiendo vía WhastApp que "sí". De esta forma, el mismo funcionario afirmó que Miguel Salgado era su sobrino.
El periódico Poder Popular del cual está a cargo Ricardo Salgado emitió un comunicado lamentando lo sucedido y detallando que Miguel Salgado era el médico de los empleados del periódico.
El Hospital Escuela también brindó un comunicando mostrando el pésame a los familiares y en virtud que Miguel Salgado brindó servicio en el centro asistencial.
De forma preliminar, se informó que el joven presentaba signos de violencia y tortura. La última vez que fue visto con vida fue tras terminar su turno, en horas de la noche del miércoles, cuando salió de la Facultad de Medicina, cerca de la morgue capitalina.