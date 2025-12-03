Erlin Ramos y Lilian Meléndez: la pareja dueña de un carwash acribillada en San Pedro Sula

Como Erlin Samuel Ramos Amaya y Lilian Meléndez Hernández fue identificada la pareja que murió tras recibir varios impactos de bala en su negocio.
Según reportes preliminares, los atacantes se transportaban en una motocicleta, irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra la pareja.
Se conoció que durante el ataque armado un menor resultó herido, aunque se desconoce si tenía algún parentesco con las víctimas.
El menor herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. La pareja murió en el lugar; cuando llegaron los paramédicos ya no presentaban signos vitales.
"Venimos al lugar tratando de dar primeros auxilios, revisamos signos vitales y en efecto ya están sin vida", dijo un agente de la Policía.
Testigos mencionaron que el presunto propietario del negocio y su pareja se encontraban en el carwash cuando dos hombres armados, a bordo de una motocicleta negra, llegaron y dispararon en su contra, causándoles la muerte en el lugar.
De forma preliminar se conoció que el crimen podría estar ligado a un “ajuste de cuentas” o a un “ataque dirigido”.
Los cuerpos de la pareja quedaron en el sitio. Las autoridades anunciaron un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables.
Miembros de Medicina Forense también se presentaron en el lugar para realizar el respectivo levantamiento y traslado de los cuerpos hacia la morgue.
La joven pareja tenía un carwash a la orilla de la calle, rotulado como “El Cablote”. Se desconoce si el crimen estaría relacionado con el denominado “impuesto de guerra”. Serán las autoridades quienes confirmen el móvil del hecho.