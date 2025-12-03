  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán

Al menos cinco candidatos a diputados del partido Libre, por Francisco Morazán, están resultando electos para el periodo de gobierno 2026-2030

  • 03 de diciembre de 2025 a las 16:48
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
1 de 10

En la contienda presidencial el partido Libertad y Refundación (Libre) quedó en tercer lugar y en las diputaciones solo algunos de sus candidatos están logrando asegurar un curul en el Congreso Nacional (CN).

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
2 de 10

Gustavo Maldonado ha obtenido más de 71,000 votos, lo que lo posiciona en el puesto 7 de los 23 diputados por Francisco Morazán.

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
3 de 10

La figura de Maldonado ha causado revuelo en los últimos días. Se viralizó un video en el que militantes de Libre le gritaban “traidor”, pues aparentemente lo acusan de vender credenciales a cambio de votos.

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
4 de 10

Kritza Pérez, también candidata de Libre, se ubica en la posición 13 de los 23 diputados que serán electos. Ha logrado obtener más de 68,000 sufragios.

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
5 de 10

Pérez fue presentadora del programa Mañanas del 5, entre otros espacios televisivos, pero en los últimos años se ha dedicado de lleno al ámbito político.

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
6 de 10

En la lista también aparece Hugo Rolando Noé Pino, quien actualmente funge como vicepresidente del Congreso Nacional (CN).

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
7 de 10

Pino busca la reelección para seguir formando parte del Legislativo durante el periodo 2026-2030. Hasta el momento acumula más de 68,000 marcas.

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
8 de 10

La candidata Lucy Michell Guerrero Paz, por su parte, figura en la posición 16 con más de 68,000 votos a su favor.

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
9 de 10

Guerrero se describe en redes sociales como emprendedora y promotora del arte y la cultura. Además, cuenta con estudios en administración de empresas.

 Foto: Cortesía
Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán
10 de 10

Finalmente, Clara Marisabel López Pérez se encuentra en la posición 19 y ha sumado un poco más de 67,000 votos. López es doctora en Medicina y Cirugía, pero decidió incursionar en la política y ahora está a punto de convertirse en diputada del CN.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos