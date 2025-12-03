Candidatos de Libre que están logrando un curul en el Congreso por Francisco Morazán

En la contienda presidencial el partido Libertad y Refundación (Libre) quedó en tercer lugar y en las diputaciones solo algunos de sus candidatos están logrando asegurar un curul en el Congreso Nacional (CN).
Gustavo Maldonado ha obtenido más de 71,000 votos, lo que lo posiciona en el puesto 7 de los 23 diputados por Francisco Morazán.
La figura de Maldonado ha causado revuelo en los últimos días. Se viralizó un video en el que militantes de Libre le gritaban “traidor”, pues aparentemente lo acusan de vender credenciales a cambio de votos.
Kritza Pérez, también candidata de Libre, se ubica en la posición 13 de los 23 diputados que serán electos. Ha logrado obtener más de 68,000 sufragios.
Pérez fue presentadora del programa Mañanas del 5, entre otros espacios televisivos, pero en los últimos años se ha dedicado de lleno al ámbito político.
En la lista también aparece Hugo Rolando Noé Pino, quien actualmente funge como vicepresidente del Congreso Nacional (CN).
Pino busca la reelección para seguir formando parte del Legislativo durante el periodo 2026-2030. Hasta el momento acumula más de 68,000 marcas.
La candidata Lucy Michell Guerrero Paz, por su parte, figura en la posición 16 con más de 68,000 votos a su favor.
Guerrero se describe en redes sociales como emprendedora y promotora del arte y la cultura. Además, cuenta con estudios en administración de empresas.
Finalmente, Clara Marisabel López Pérez se encuentra en la posición 19 y ha sumado un poco más de 67,000 votos. López es doctora en Medicina y Cirugía, pero decidió incursionar en la política y ahora está a punto de convertirse en diputada del CN.