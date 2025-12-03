Partido Nacional en momento de oración durante escrutinio de actas: ¿Quién ganará?

Nacionalistas congregados en la sede del Partido Nacional, protagonizaron un momento de oración, en medio de una jornada electoral intensa por el escrutinio de votos a nivel presidencial.
“Y será, yo lo decreto, lo profetizo en el nombre de Jesús, que Honduras tendrá una persona Padre Celestial que peleará por su pueblo”, clamaron en medio de fervor.
"Aparta la mano malvada, apártala Señor, quita todas esas personas que están haciendo contiendas ahí Señor, interrúmpelas, interrúmpelas Señor, Padre saca esas manos sucias en el nombre de Jesús (...) nosotros debemos de tener fe, hermanos nacionalistas, que Dios está con nosotros, pensemos Dios", decían en su oración.
En paralelo, los resultados preliminares oficiales del CNE hasta las 11:00 de la mañana del miércoles mostraban un ligero favoritismo para Salvador Nasralla, con más de un millón de votos, frente a unos 1,007,528 de Nasry Asfura, una diferencia de apenas 15,831 votos.
El conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha definido al ganador, pero en el búnker del Partido Nacional se manejan cifras distintas.
Dirigentes nacionalista aseguran que ya procesaron cerca de 13 mil actas, las cuales, según sus cálculos internos, podrían traducirse en aproximadamente 1.5 millones de votos para Asfura una vez que se integren todos los datos del interior del país.
Este dato ha generado controversia, pues contradice los números oficiales que mantienen a Nasralla en cabeza.
Mientras tanto, las autoridades electorales llaman a mantener la calma y respetar los procesos oficiales, aunque la tensión en el ambiente político no deja de crecer.
Las elecciones generales se llevaron a cabo el pasado domingo -30 de noviembre- en medio de la participación masiva de electores a nivel nacional, a pesar de la tensión política que se vivía en el país desde antes de los comicios.
Los ojos del mundo continúan puestos en Honduras, ya que aunque las elecciones fueron de cierta forma "exitosas" por la participación masiva de la población, los observadores registraron 183 casos de obstáculos al escrutinio público, y el sistema de revisión de votos ha tenido varias caídas desde que se inició con la revisión de actas.
De momento, Salvador Nasralla sigue a la cabeza del conteo de votos, de acuerdo con el CNE.
Sin embargo, los nacionalistas siguen confiando y afirmando que la victoria será de Nasry Asfura, por los datos que aseguran tener.