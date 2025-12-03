  1. Inicio
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?

Con un 78.76% de actas procesadas, Nasralla se posiciona como el candidato presidencial con mayor ventaja. Ha recibido el apoyo de municipios donde se concentra un alto número de votantes

  • 03 de diciembre de 2025 a las 14:05
date 2025-12-03

Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
1 de 12

Las elecciones presidenciales de este 2025 serán unas de las más reñidas de la historia. El candidato nacionalista Nasry Asfura se posicionó con una ventaja en el primer corte, pero tan solo un día después Salvador Nasralla lo dejó por debajo de sus números.

 Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
2 de 12

El conteo de las actas avanza y, aunque el Partido Nacional llamó a la calma, asegurando que conocen los números, lo cierto es que la ventaja cada vez se marca a favor de Nasralla. Pero, ¿cuáles son esos municipios que han sido el bastión del candidato liberal?

 Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
3 de 12

Nasry Asfura, con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizados hasta las 3:00 de la mañana de este 3 de diciembre, lidera en 202 de los 298 municipios, un gran avance, aunque concentrado en zonas con menor carga poblacional.

 Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
4 de 12

Salvador Nasralla lleva la ventaja solo en 81 municipios, pero que tienen mayor número de población, lo que indica que representan más votos. Rixi Moncada se posicionó en 12 municipios del país. Hay municipios donde el liderazgo aún no se define.

 Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
5 de 12

En el caso de Salvador Nasralla, quien al cierre de esta nota (14:30 del 3 de diciembre) acumulaba 1,023,359 votos, municipios como San Pedro Sula, Cortés, fueron uno de sus fuertes, donde se alzó con 136,752 votos.

 Foto: EL HERALDO
En Choloma, Nasralla acumuló más de 36,000 votos; en Puerto Cortés, más de 23,000, y en Villanueva la brecha fue similar.
6 de 12

En Choloma, Nasralla acumuló más de 36,000 votos; en Puerto Cortés, más de 23,000, y en Villanueva la brecha fue similar.

 Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
7 de 12

En La Ceiba, el triunfo también se pintó de rojo y blanco con 29,356 votos. En varios muncipios de la zona norte Nasralla se posicionó.

Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
8 de 12

Tal y como lo dijo Nasralla, arrasó en el departamento de Cortés; además de los municipios mencionados, ganó en La Lima y San Manuel.

 Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
9 de 12

Otros municipios donde la gente se inclinó por Nasralla fueron en la zona sur: Marcovia, Choluteca, Namasigüe y Santa Ana de Yusguare.

 Foto: EL HERALDO
En Colón, salió favorecido en los municipios de Iriona, Limón, Tocoa, Sabá y Trujillo.
10 de 12

En Colón, salió favorecido en los municipios de Iriona, Limón, Tocoa, Sabá y Trujillo.

 Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
11 de 12

En Santa Bárbara lideró en San Marcos, Azacualpa, Quimistán y Trinidad. Otros municipios que han sido un bastión para que Nasralla, hasta el momento, lleve la ventaja han sido Ruinas de Copán, Nacaome, San Lorenzo y San Jerónimo. Nasralla arrasó en 81 municipios con gran densidad poblacional.

 Foto: EL HERALDO
Nasralla se lleva los municipios con más población: ¿Quiénes le están dando la ventaja?
12 de 12

Cabe destacar que los datos de esta nota están actualizados hasta las 3:00 de la mañana de este 3 de diciembre, pero a las 2:30 Nasralla aún se posicionaba con una gran ventaja.

 Foto: EL HERALDO
