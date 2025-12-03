Emotivo adiós a Emilio Larach: familia, colaboradores y amigos se despiden del querido empresario

Recuerdos, llanto, dolor y resignación se sintió en la Basílica Menor de Suyapa durante la misa de exequias al reconocido y querido empresario Emilio Larach.
En la Basílica se llevó a cabo la misa de cuerpo presente, que fue dirigida por el padre Carlo Magno. Quien oró por el eterno descanso de Larach y la resignación cristiana para su familia.
La hija y nietos de Emilio Larach, muy conmocionados, oran por el eterno descanso del querido empresario.
Sus nietos ofrecieron emotivas palabras dejando claro el amoroso abuelo que don Emilio Larach fue con ellos, además le hicieron la promesa de continuar con su legado en Honduras.
Empleados de Larach & Cía se hicieron presentes en el cementerio Jardines de Suyapa donde descansarán los restos mortales del empresario.
Los empleados de Larach & Cía. se mostraron conmocionados por la partida de don Emilio, quien fungió como gerente de la reconocida empresa por más de 65 años.
Un retrato de don Emilio Larach en vida acompañó en todo momento el féretro que permaneció cerrado durante el velatorio.
Los cantos acompañaron en todo momento el último adiós de don Emilio Larach.
Sus nietos encabezaron el cortejo fúnebre tras la misa de exequias.
Globos color azul, amarillo y blanco -emblemáticos de Larach & Cía- se soltaron al aire en honor al fallecido empresario, un ejemplo de virtud, liderazgo y responsabilidad social y ambiental.
Los colaboradores de Larach & Cía. se mostraron consternados por la muerte de EMilio Larach.
Los colaboradores hicieron un puente para el carro fúnebre con los restos de Emilio Larach.