Emotivo adiós a Emilio Larach: familia, colaboradores y amigos se despiden del querido empresario

Emilio Larach, un querido empresario que trabajó en proyectos sociales y ambientales, fue despedido con todos los honores tras su fallecimiento a los 96 años

  • 03 de diciembre de 2025 a las 12:45
Recuerdos, llanto, dolor y resignación se sintió en la Basílica Menor de Suyapa durante la misa de exequias al reconocido y querido empresario Emilio Larach.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
En la Basílica se llevó a cabo la misa de cuerpo presente, que fue dirigida por el padre Carlo Magno. Quien oró por el eterno descanso de Larach y la resignación cristiana para su familia.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
La hija y nietos de Emilio Larach, muy conmocionados, oran por el eterno descanso del querido empresario.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Sus nietos ofrecieron emotivas palabras dejando claro el amoroso abuelo que don Emilio Larach fue con ellos, además le hicieron la promesa de continuar con su legado en Honduras.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Empleados de Larach & Cía se hicieron presentes en el cementerio Jardines de Suyapa donde descansarán los restos mortales del empresario.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Los empleados de Larach & Cía. se mostraron conmocionados por la partida de don Emilio, quien fungió como gerente de la reconocida empresa por más de 65 años.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Un retrato de don Emilio Larach en vida acompañó en todo momento el féretro que permaneció cerrado durante el velatorio.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Los cantos acompañaron en todo momento el último adiós de don Emilio Larach.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Sus nietos encabezaron el cortejo fúnebre tras la misa de exequias.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Globos color azul, amarillo y blanco -emblemáticos de Larach & Cía- se soltaron al aire en honor al fallecido empresario, un ejemplo de virtud, liderazgo y responsabilidad social y ambiental.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Los colaboradores de Larach & Cía. se mostraron consternados por la muerte de EMilio Larach.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Los colaboradores hicieron un puente para el carro fúnebre con los restos de Emilio Larach.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
