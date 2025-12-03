Conoce las figuras mediáticas que están saliendo como diputados de Francisco Morazán

Muchas figuras del mundo mediático están resultando electos para ser los nuevos diputados del Congreso Nacional (CN), por Francisco Morazán (FM), durante el periodo 2026-2030. Aquí te mostramos de qué personajes se trata.
El primer rostro que, probablemente, se verá dentro del CN será Kilvett Bertrand, representante del Partido Nacional (PN). Ha fungido como comentarista en programas deportivos y mantiene una activa participación en redes sociales. De momento, es el candidato más votado de FM, con más de 121,000 sufragios a su favor.
En la lista también se encuentra Saraí Espinal, candidata a diputada del Partido Liberal (PL). Es periodista y presentadora de televisión. Hasta el momento, cuenta con más de 100,000 votos a su favor.
Dentro de los 23 diputados electos, también parece estar quedando Rashid Mejía, representante del PL. Es creador de contenido para las redes sociales y mantiene de su lado una comunidad joven; ya registra más de 102,000 sufragios.
Arnold Burgos es otra figura que ha logrado quedar dentro del listado, preliminar, de los resultados de las elecciones 2025. Es candidato del PN y por muchos años laboró como periodista en distintos medios de comunicación, hasta que decidió dar el paso a la política.
Irshka Elvir, candidata a diputada del PL y esposa del candidato presidencial Salvador Nasralla. Fue Miss Honduras Universo en 2015 y trabajó como modelo por muchos años.
Elvir está posicionada como una de las mujeres con más votos para diputada del CN, en FM. Registra más de 106,000 votos a favor.
Sara Zavala, candidata del PN, también parece estar ganando su lugar dentro del legislativo. Es periodista y ha laborado como locutora en distintos medios de comunicación. Ya contabiliza más de 110,000 votos a su favor.
Kritza Pérez fue presentadora de programas reconocidos en Honduras como Las Mañanas de 5, no obstante, ahora está en el mundo de la política. Cuenta con más de 68,000 votos a su favor, de momento, suficiente para salir electa.
Finalmente, está Alia Kafati, candidata a diputada del PL. Es creadora de contenido para las redes sociales, psicóloga y madre de tres hijos. También ha entrado en la lista de los 23 diputados electos, con más de 90,000 votos a su favor.