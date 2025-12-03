Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach

Una misa de cuerpo presente en honor al querido empresario hondureño, don Emilio Larach, se ofreció en la Basílica Menor de Suyapa en la que familiares, amigos y empleados llegaron a darle el último adiós.
El féretro con los restos del reconocido empresario recibió la bendición al entrar a la Basílica de Suyapa de parte del padre Carlo Magno.
El ataúd fue escoltado hacia el altar por su hija, Juanita, y sus nietos, además de sus colaboradores en Larach & Cía.
La misa de Emilio Larach fue presidida por el padre y rector de la Basílica de Suyapa, Carlo Magno.
La Basílica de Suyapa lucía abarrotada de personas que lloraban la lamentable pérdida del empresario el pasado 2 diciembre.
Los arreglos florales, específicamente de flores blancas, adornaron el altar de la iglesia, donde se llevó a cabo una misa para honrar el legado del empresario que apoyó las causas sociales y el ambiente
Familiares y amigos oraron por el eterno descanso del filántropo hondureño reconocido por su integridad.
La familia Canahuati Larach durante la misa de cuerpo presente del prestigioso empresario Emilio Larach.
Larach & Cía cerró sus puertas, hasta las 2:00 de la tarde, de este miércoles 3 de diciembre, para que sus empleados y colaboradores rindieran honores a don Emilio.
Don Emilio Larach murió el martes 2 de diciembre a los 96 años en un hospital privado de la capital de Honduras.
Sus nietos, sentados en primera fila, honraron la memoria de Emilio Larach.
El cuerpo de Emilio Larach será enterrado en el cementerio Jardines de Suyapa, a un costado de la Basílica Menor de Suyapa.