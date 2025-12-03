  1. Inicio
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach

Familiares, amigos y colaboradores de Larach & Cía del querido empresario, Emilio Larach, ofrecieron una oración por su eterno descanso

  • 03 de diciembre de 2025 a las 10:39
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
1 de 12

Una misa de cuerpo presente en honor al querido empresario hondureño, don Emilio Larach, se ofreció en la Basílica Menor de Suyapa en la que familiares, amigos y empleados llegaron a darle el último adiós.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
2 de 12

El féretro con los restos del reconocido empresario recibió la bendición al entrar a la Basílica de Suyapa de parte del padre Carlo Magno.

Foto: Glenda Estrada/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
3 de 12

El ataúd fue escoltado hacia el altar por su hija, Juanita, y sus nietos, además de sus colaboradores en Larach & Cía.

Foto: Glenda Estrada/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
4 de 12

La misa de Emilio Larach fue presidida por el padre y rector de la Basílica de Suyapa, Carlo Magno.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
5 de 12

La Basílica de Suyapa lucía abarrotada de personas que lloraban la lamentable pérdida del empresario el pasado 2 diciembre.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
6 de 12

Los arreglos florales, específicamente de flores blancas, adornaron el altar de la iglesia, donde se llevó a cabo una misa para honrar el legado del empresario que apoyó las causas sociales y el ambiente

 Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
7 de 12

Familiares y amigos oraron por el eterno descanso del filántropo hondureño reconocido por su integridad.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
8 de 12

La familia Canahuati Larach durante la misa de cuerpo presente del prestigioso empresario Emilio Larach.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
9 de 12

Larach & Cía cerró sus puertas, hasta las 2:00 de la tarde, de este miércoles 3 de diciembre, para que sus empleados y colaboradores rindieran honores a don Emilio.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
10 de 12

Don Emilio Larach murió el martes 2 de diciembre a los 96 años en un hospital privado de la capital de Honduras.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
11 de 12

Sus nietos, sentados en primera fila, honraron la memoria de Emilio Larach.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
Realizan misa de cuerpo presente en Basílica de Suyapa para despedir a don Emilio Larach
12 de 12

El cuerpo de Emilio Larach será enterrado en el cementerio Jardines de Suyapa, a un costado de la Basílica Menor de Suyapa.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo
