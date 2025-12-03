Militante de Libre realiza huelga de hambre frente al RNP: "No aceptamos los resultados"

Un militante del partido Libertad y Refundación (Libre) se plantó este miércoles -3 de diciembre- frente al Registro Nacional de las Personas (RNP) en huelga de hambre.
En la parte trasera de un camión ubicó carteles con reclamos, parlantes con música de su partido político y un cajón (parecido a un ataúd) en el que se recostó.
Entre los reclamos que se leen en su camión destacan: "no aceptamos los resultados fraudulentos del CNE".
Además, otros que decían: "Ayuno en repudio al conteo manipulado del CNE" y "no a la intervención de Trump".
La escena está marcada con banderas de Libre, de hecho, con una de ellas se arropa el militante, quien se mantiene recostado en la parte trasera del camión.
"No hay tal derrota electoral, hay derrota en los resultados anómalos del TREP", aseguró el hombre.
"Libre siempre ha dicho que ese TREP estaba hackeado, eso da resultados anómalos, obviamente", señaló.
Cabe recordar que, las elecciones generales en Honduras se desarrollaron el pasado domingo 30 de noviembre.
La candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en el tercer lugar. Recibió una contundente derrota por parte de sus opositores.
La silla presidencia se encuentra en un debate reñido entre los candidatos del Partido Nacional, Nasry Asfura y Liberal, Salvador Nasralla.