Militante de Libre realiza huelga de hambre frente al RNP: "No aceptamos los resultados"

Un militante de Libre decidió plantarse frente al Registro Nacional de las Personas (RNP) en huelga de hambre, ya que, en su opinión, los resultados del CNE son "fraudulentos"

  • 03 de diciembre de 2025 a las 10:05
Un militante del partido Libertad y Refundación (Libre) se plantó este miércoles -3 de diciembre- frente al Registro Nacional de las Personas (RNP) en huelga de hambre.

Foto: Alex Pérez
En la parte trasera de un camión ubicó carteles con reclamos, parlantes con música de su partido político y un cajón (parecido a un ataúd) en el que se recostó.

Foto: Alex Pérez
Entre los reclamos que se leen en su camión destacan: "no aceptamos los resultados fraudulentos del CNE".

 Foto: Alex Pérez
Además, otros que decían: "Ayuno en repudio al conteo manipulado del CNE" y "no a la intervención de Trump".

 Foto: Alex Pérez
La escena está marcada con banderas de Libre, de hecho, con una de ellas se arropa el militante, quien se mantiene recostado en la parte trasera del camión.

Foto: Alex Pérez
"No hay tal derrota electoral, hay derrota en los resultados anómalos del TREP", aseguró el hombre.

 Foto: Alex Pérez
"Libre siempre ha dicho que ese TREP estaba hackeado, eso da resultados anómalos, obviamente", señaló.

 Foto: Alex Pérez
Cabe recordar que, las elecciones generales en Honduras se desarrollaron el pasado domingo 30 de noviembre.

 Foto: Alex Pérez
La candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en el tercer lugar. Recibió una contundente derrota por parte de sus opositores.

Foto: Alex Pérez
La silla presidencia se encuentra en un debate reñido entre los candidatos del Partido Nacional, Nasry Asfura y Liberal, Salvador Nasralla.

Foto: Alex Pérez
