“Soy un hombre libre": Juan Orlando Hernández publica su primer mensaje tras salir de la cárcel

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido liberado, el expresidente Juan Orlando Hernández volvió a utilizar sus redes sociales y este 3 de diciembre publicó su primer mensaje después de varios años en prisión en los Estados Unidos. "GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre", posteó el expresidente a través de su cuenta de X. Firme en la postura que tomó desde que fue capturado, Hernández aseguró: "Lo dije cuando salí de mi casa, lo dije cuando fui condenado injustamente, y lo digo hoy que he recuperado mi libertad: soy inocente".

Juan Orlando Hernández quedó en libertad el pasado 1 de diciembre, tras haber sido condenado a 45 años de prisión por delitos ligados al narcotráfico. El presidente de los Estados Unidos anunció que otorgaría un indulto al expresidente el pasado 28 de noviembre y, tres días después, ya estaba en libertad. En su mensaje, agradeció al presidente de los Estados Unidos: "Mi profundo agradecimiento va para el presidente Donald Trump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad. Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar". También agradeció a su familia y amigos: "que nunca dejaron de luchar y orar por mí, gracias. A mi querida Honduras, seguiré defendiendo todo lo que construimos juntos".