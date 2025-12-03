Sale a la luz primera foto de Juan Orlando Hernández tras salir de prisión por indulto de Trump

Tegucigalpa, Honduras.- La primera fotografía del expresidente Juan Orlando Hernández tras recuperar su libertad luego del indulto de Donald Trump fue publicada en medios de comunicación.
En la imagen, no se puede ver el rostro del exmandatario hondureño, pues fue tomada de espaldas, mientras él sostiene una conversación telefónica con sus hijas.
Sin embargo, se puede evidenciar una tupida barba blanca y su cabello canoso, además de unos anteojos.
De igual forma, se ve un poco más delgado de cómo lucía en su última aparición pública, además se evidencia que mantenía su actividad física aún en la prisión.
Hernández recuperó su libertad el pasado 1 de diciembre, luego que el presidente Trump enviara un documento pidiendo clemencia y un "total e incondicional perdón".
Según Trump, Juan Orlando Hernández fue víctima del gobierno Biden-Harris y afirmó que sufrió una "cacería de brujas". Además, la Casa Blanca sostuvo que hubo una "excesiva judicialización" en contra de Hernández.
El expresidente hondureño penaba una condena de 45 años por tres delitos relacionados con el narcotráfico, luego de ser hallado culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.