Sale a la luz primera foto de Juan Orlando Hernández tras salir de prisión por indulto de Trump

Tegucigalpa, Honduras.- La primera fotografía del expresidente Juan Orlando Hernández tras recuperar su libertad luego del indulto de Donald Trump fue publicada en medios de comunicación.

En la imagen, no se puede ver el rostro del exmandatario hondureño, pues fue tomada de espaldas, mientras él sostiene una conversación telefónica con sus hijas.

Sin embargo, se puede evidenciar una tupida barba blanca y su cabello canoso, además de unos anteojos.