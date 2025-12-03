Congresista Nancy Pelosi califica como "una vergüenza para EE UU" el indulto de JOH

Washington, Estados Unidos.- La congresista estadounidense Nancy Pelosi condenó el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien recuperó su libertad el 1 de diciembre tras casi cuatro años en prisión por delitos de narcotráfico.
Pelosi calificó la decisión como "una vergüenza" y cuestionó el mensaje que envía a los criminales, a los padres que han perdido hijos por sobredosis y a los agentes que arriesgan su vida para frenar el tráfico de drogas.
Señaló que el indulto debe ser rechazado de forma bipartidista, al considerarlo un ataque a los valores, la seguridad y el estado de derecho del país.
President Trump’s pardon of convicted drug trafficker Juan Orlando Hernández is outrageous.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 3, 2025
What message does this send parents who’ve lost children to narcotics or law enforcement risking everything to stop deadly drugs?
It's disgraceful and deserves bipartisan condemnation. pic.twitter.com/YByg6BdMR2
Recordó además que Hernández, en una reunión con narcotraficantes, se jactó de que juntos introducirían droga "directamente en las narices de los gringos". Pelosi advirtió que quienes no se sumen a la condena "o están a favor del crimen, o no les importa".
El indulto fue anunciado por Trump en su red social Truth Social el 28 de noviembre, días antes de las elecciones generales en Honduras.
Hernández había sido sentenciado el 26 de junio de 2024 a 45 años de prisión. Tras su liberación, su esposa, Ana García de Hernández, informó que el exmandatario se encuentra en un "lugar seguro" y no se prevé su retorno inmediato al país.