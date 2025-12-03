Congresista Nancy Pelosi califica como "una vergüenza para EE UU" el indulto de JOH

Washington, Estados Unidos.- La congresista estadounidense Nancy Pelosi condenó el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien recuperó su libertad el 1 de diciembre tras casi cuatro años en prisión por delitos de narcotráfico.

Pelosi calificó la decisión como "una vergüenza" y cuestionó el mensaje que envía a los criminales, a los padres que han perdido hijos por sobredosis y a los agentes que arriesgan su vida para frenar el tráfico de drogas.

Señaló que el indulto debe ser rechazado de forma bipartidista, al considerarlo un ataque a los valores, la seguridad y el estado de derecho del país.