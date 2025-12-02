Gerardo Torres acusa a EE UU de "liberar al peor narcotraficante de Centroamérica"

Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, señaló al gobierno de Estados Unidos de entrometerse en las elecciones generales, y de haber "liberado al peor narcotraficante y delincuente de Centroamérica". Lo anterior, en referencia al indulto de Donald Trump, en favor del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien quedó en libertad la noche del pasado lunes 1 de diciembre. "Estados Unidos, además de entrometerse en nuestras elecciones y faltarnos absolutamente al respeto, hoy ha liberado al peor criminal, al peor narcotraficante y delincuente de Centroamérica y sobre todo de la historia de Honduras, al criminal Juan Orlando Hernández", inició diciendo Torres a través de un video que compartió a través de redes sociales.

En su video, el funcionario dejó entrever que el accionar de Trump como una maniobra para "frenar" las propuestas políticas del partido oficialista. "Por querer que los hondureños y las hondureñas salgan todos de la pobreza, a Rixi Moncada, Estados Unidos la trata como una enemiga y a los hondureños nos trata sin ningún tipo de respeto", agregó Torres.

Indulto a Juan Orlando Hernández