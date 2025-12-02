Gerardo Torres acusa a EE UU de "liberar al peor narcotraficante de Centroamérica"

Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, señaló al gobierno de Estados Unidos de entrometerse en las elecciones generales, y de haber "liberado al peor narcotraficante y delincuente de Centroamérica".
Lo anterior, en referencia al indulto de Donald Trump, en favor del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien quedó en libertad la noche del pasado lunes 1 de diciembre.
"Estados Unidos, además de entrometerse en nuestras elecciones y faltarnos absolutamente al respeto, hoy ha liberado al peor criminal, al peor narcotraficante y delincuente de Centroamérica y sobre todo de la historia de Honduras, al criminal Juan Orlando Hernández", inició diciendo Torres a través de un video que compartió a través de redes sociales.
En su video, el funcionario dejó entrever que el accionar de Trump como una maniobra para "frenar" las propuestas políticas del partido oficialista.
"Por querer que los hondureños y las hondureñas salgan todos de la pobreza, a Rixi Moncada, Estados Unidos la trata como una enemiga y a los hondureños nos trata sin ningún tipo de respeto", agregó Torres.
Indulto a Juan Orlando Hernández
Donald Trump otorgó el perdón a Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y armas en perjuicio de Estados Unidos.
Según el mandatario estadounidense, Hernández habría sido víctima de una "trampa" durante el periodo de gobierno de Joe Biden.
"Si alguien vende drogas en ese país, eso no significa que arreste al presidente del país, tiene que arrestar a los narcotraficantes", manifestó Trump durante una entrevista, previo a las elecciones generales en Honduras.
Un día después de los comicios -1 de diciembre- se anunció la liberación de Hernández. "Se hace constar que hoy, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, en uso de mis poderes bajo el artículo II, sección 2, cláusula 1 de la Constitución, he otorgado a Juan Orlando Hernández", dice parte del documento.
"Por la presente, designo, instruyo y faculto al abogado de indultos, como mi representante, para que administre y firme esta concesión de clemencia a la persona aquí nombrada. El procurador del indulto deberá declarar que su acción es obra del presidente, realizada bajo mi dirección", concluye la concesión ejecutiva de clemencia firmada por Trump.
Para Torres, al igual que otros funcionarios del oficialismo, la liberación de Juan Orlando Hernández, es un acto que evidencia la intensión de reactivar el narcotráfico en el país.
"Más allá de las diferencias políticas o ideológicas, hoy debemos encontrar ese espacio para trabajar de manera conjunta y ponerle un alto a esto que quieren hacer que es reactivar al narcoestado", puntualizó.