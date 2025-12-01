Donald Trump advierte a Honduras sobre cambio de resultados en elecciones: "Si lo hacen, se armará un escándalo"

Mediante su cuenta de Truth Social , Trump advirtió que si se intenta alterar el resultado de los comicios, será un "escándalo".

Washington, Estados Unidos.- Donald Trump , presidente de Estados Unidos , volvió a referirse a las elecciones generales de Honduras y exigió que continúe el escrutinio y publicación de votos.

La noche de este 1 de diciembre, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó que ha habido dos caídas de sistema en cuanto a divulgación y eso ha detenido la transmisión de resultados.

Desde el mediodía de este día, la página del CNE dejó de actualizar el conteo y López informó que sería este martes por la mañana cuando se reaunde.

"Es una falla técnica en la plataforma de divulgación y en la cual nosotros ahora estamos trabajando para solucionar, no es una decisión del CNE. Estamos buscando las explicaciones y a las 9:30 PM de hoy tenemos una sesión extraordinaria con la empresa; posiblemente mañana en la mañana -vuelva el sistema- y es lo que nos traslada la empresa".

Al respecto, Donald Trump instó a que se reanude el escrutinio y publicación de resultados, pidiendo que se respete la voluntad popular y no haya alteraciones.