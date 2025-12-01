Donald Trump advierte a Honduras sobre cambio de resultados en elecciones: "Si lo hacen, se armará un escándalo"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, envió un mensaje en momentos donde la publicación de resultados está paralizado

  • Donald Trump advierte a Honduras sobre cambio de resultados en elecciones: Si lo hacen, se armará un escándalo

    Donald Trump se refirió a las elecciones generales de Honduras.

    Foto: Cortesía redes
  • 01 de diciembre de 2025 a las 20:57

Washington, Estados Unidos.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a referirse a las elecciones generales de Honduras y exigió que continúe el escrutinio y publicación de votos.

Mediante su cuenta de Truth Social, Trump advirtió que si se intenta alterar el resultado de los comicios, será un "escándalo".

¿Por qué la página del CNE no se actualiza desde el mediodía de este 1 de diciembre?

La noche de este 1 de diciembre, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó que ha habido dos caídas de sistema en cuanto a divulgación y eso ha detenido la transmisión de resultados.

Desde el mediodía de este día, la página del CNE dejó de actualizar el conteo y López informó que sería este martes por la mañana cuando se reaunde.

"Es una falla técnica en la plataforma de divulgación y en la cual nosotros ahora estamos trabajando para solucionar, no es una decisión del CNE. Estamos buscando las explicaciones y a las 9:30 PM de hoy tenemos una sesión extraordinaria con la empresa; posiblemente mañana en la mañana -vuelva el sistema- y es lo que nos traslada la empresa".

Al respecto, Donald Trump instó a que se reanude el escrutinio y publicación de resultados, pidiendo que se respete la voluntad popular y no haya alteraciones.

Donald Trump pide votar por Nasry Asfura como presidente de Honduras

Mensaje íntegro de Donald Trump

Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo! El pueblo hondureño votó masivamente el 30 de noviembre.

La Comisión Nacional Electoral, el organismo oficial encargado del recuento de votos, suspendió abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre.

Mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

 (Foto: Captura de pantalla)
Donald Trump anuncia indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

El recuento mostró una reñida contienda entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura con una estrecha ventaja de 500 votos.

El recuento se detuvo cuando solo se contabilizó el 47% de los votos. Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. ¡La democracia debe prevalecer!

Te gustó este artículo, compártelo
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más