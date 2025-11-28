Donald Trump anuncia indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

Washington, EE UU.- Donald Trump, presidente de EE UU, volvió a escribir en su cuenta de Truth Social y anunció que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, preso en ese país por narcotráfico. De manera sorpresiva, el jefe de Estado de los Estados Unidos hizo el anuncio en el que se refiere a las elecciones de Honduras, pidiendo una vez más el voto para Nasry Asfura y detallando que indultará a JOH.

Independientemente del resultado en los comicios donde Trump apoya a Asfura, el líder mundial brindará el perdón a Juan Orlando Hernández y este regresará a Honduras. Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York, Estados Unidos. La sentencia fue emitida el 26 de junio de 2024 por el juez Kevin Castel en el circuito del Distrito Sur de Nueva York. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mensaje integro de Donald Trump

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.

Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero.

VOTE POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que Honduras vuelva a ser grande! Presidente Donald J. Trump

¿Qué es un indulto?

El indulto presidencial es una facultad del Poder Ejecutivo de una nación para perdonar, total o parcialmente, una pena impuesta por una sentencia firme, es decir, una resolución judicial definitiva.