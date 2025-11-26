Donald Trump sobre Rixi Moncada: "La gente inteligente de Honduras la rechazaría"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , escribió un mensaje en su red social Truth donde pidió el voto hacia Nasry Asfura , candidato del Partido Nacional.

En ese mensaje también habló de los candidatos de Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal , Rixi Moncada y Salvador Nasralla respectivamente.

En relación con la candidata de Libre, aseguró que es el principal contendiente de Nasry Asfura y las personas en Honduras no deberían votar por ella.

A su vez, rechazó que sea una admiradora de Fidel Castro, como ella lo ha pronunciado en diversas oportunidades.

“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?", inició diciendo Trump.

Sobre Moncada cuestionó: "Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad".