‘Mel’ Zelaya reacciona tras mensaje de Donald Trump previo a elecciones: "Ganó Rixi"

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante WhatsApp con EL HERALDO, el expresidente Manuel Zelaya Rosales brindó una primera opinión sobre el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con las elecciones en Honduras.

Trump pidió a la población hondureña votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

A su vez, estableció que Rixi Moncada y Salvador Nasralla serían enemigos de su administración al tener relaciones directas con el comunismo. Pese a que Donald Trump dijo que "la gente inteligente de Honduras la rechazaría", en relación con Rixi Moncada, en el partido de gobierno han asegurado que este mensaje del presidente estadounidense asegura un triunfo de su candidata. "Presidente, ¿tiene alguna opinión al respecto luego del mensaje de Donald Trump?", se le consultó a 'Mel' Zelaya. El exjefe de Estado fue escueto y puntual al responder: "Ganó Rixi".

Mensaje íntegro de Donald Trump

La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras.