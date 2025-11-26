Donald Trump pide votar por Nasry Asfura como presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje en la red social Truth en el que asegura que la “democracia está en tela de juicio” de cara a las elecciones generales en Honduras y expresó su respaldo abierto al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura.

Trump afirmó que el país enfrenta “el riesgo” de caer bajo influencia externa y vinculó a la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con figuras y gobiernos de izquierda en América Latina.

También cuestionó al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, a quien acusó de dividir el voto opositor.

A continuación la declaración completa de Donald Trump:

“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional.

Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras.

Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla.

Nasralla no es amigo de la libertad.

Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura.

El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura.

Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él.

¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!".