Así reaccionan políticos en Honduras tras mensaje de Donald Trump eligiendo a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Diversos políticos ereaccionaron luego que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, opinara sobre las elecciones generales en Honduras que se desarrollarán este domingo 30 de noviembre. El presidente de Estados Unidos opinó que apoya la candidatura de Nasry Asfura y ve a Salvador Nasralla y Rixi Moncada como enemigos de su administración.

En su mensaje, Trump establece que "quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional". Agrega: "Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura".

Reacciones:

Nasry Asfura: "Muchas gracias por el apoyo presidente Donald Trump. Este 30 de noviembre, estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡Honduras, vamos a estar bien!". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tomás Zambrano: "El hombre mejor informado del mundo el presidente Donald Trump, el político con mayor visión en el planeta de la última década, la cabeza de la potencia mundial número uno de la Tierra se une a la racha. Trump apoya abiertamente a Papi para que sea presidente de Honduras, con Papi habrá inversión norteamericana que genera empleos, se protegerá a nuestros inmigrantes, se podrá lograr ampliar el TPS y se va a combatir la delincuencia y el narcotráfico. Solo con Papi, Honduras logrará ser visto por EE UU nuevamente como socio confiable. La victoria es nuestra".

Antonio Rivera Callejas: "Agradezco al Presidente Donald Trump por su clara y firme declaración respaldando a Nasry Asfura y a la democracia hondureña. Su mensaje confirma lo que ya sabemos: Honduras necesita un liderazgo serio, trabajador y verdaderamente conciliador. El pueblo ya decidió: Tito será el próximo Presidente de Honduras. ¡GRACIAS PRESIDENTE TRUMP por su apoyo! Por eso soy el DIPUTADO ANTICOMUNISTA".

Fausto Cálix: "El reciente mensaje Donald Trump sobre el proceso electoral en Honduras, confirma tres verdades: 1.⁠ ⁠Rixi Moncada está en primera posición para ganar las elecciones. 2.⁠ ⁠El X de Trump reconoce que Salvador Nasralla-Salum no es competencia. Será un lejano tercer lugar, sin apoyo nacional y sin el apoyo internacional que tanto anduvo rogando y arrodillándose y lo dejaron silbando en la loma. 3.⁠ ⁠El pueblo hondureño es sabio. Justo por eso tuvo la votación más grande de la historia para sacar la narcodictadura. Jamás regresaría al pasado que representa el Partido Nacional y su candidato Asfura Zablah. El pueblo volverá a salir victorioso en las urnas y votará por la continuación de la refundación que inició la Presidenta Xiomara Castro. #RixiYaGanó".