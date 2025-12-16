Consejeras del CNE denuncian secuestro a empleados por parte de partidos políticos

Tegucigalpa, Honduras.- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, denunciaron el secuestro de empleados y de instalaciones del órgano electoral en el marco del escrutinio especial. Las consejeras afirmaron que integrantes de partidos que estarán en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento son los responsables de estos ilícitos la noche de este 16 de diciembre.

No obstante, únicamente Cossette López trasladó la responsabilidad a integrantes del Partido Liberal y de Libertad y Refundación (Libre). La presidenta del CNE, Ana Paola Hall dijo que "según información proporcionada por funcionarios del CNE: muchos miembros de Juntas Especiales que ingresaron a Infop con el objetivo de hacer escrutinios públicos y que son propuestos por partidos políticos y no son empleados del CNE, el día de hoy han impedido y restringido que nuestros funcionarios accedan al Centro Logístico Electoral, exigiéndoles que se identifiquen y diciéndoles que ellos (los empleados del CNE) se deben a los partidos e imponiéndose por estar en notable ventaja numérica". La titular del CNE se cuestionó: "¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas, nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los partidos políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla al CNE".

Hall siguió cuestionando: “¿Dónde está la investigación que corresponde? ¿Por qué las autoridades a cargo del orden público y de la seguridad del proceso no informan sobre lo que realmente sucede?”. Finalmente indicó que “el proceso electoral y el futuro de Honduras, que es de todos, nos lo están quitando unos pocos y confío en que la comunidad internacional esté atenta y esto se documente. Un llamado a la reflexión, porque aunque ahora no quieran verlo o aceptarlo: ¡la historia juzgará y será implacable!”. En tanto, Cossette López culpó directamente a los liberales y los simpatizantes de Libre. “Representantes del Partido Liberal y Libertad y Refundación mantienen bajo secuestro a empleados e instalaciones del CNE impidiendo el escrutinio especial y violentando espacios físicos y de personas”.

La representante del Partido Nacional compartió un comunicado de prensa donde aseguró que los miembros de su partido en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento resultaron heridos.

Comunicado de Cossette López

Hoy 16 de diciembre de 2025, al igual que en los dos días anteriores, las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE, ubicado en Infop, en que actualmente debería estarse llevando a cabo el proceso de escrutinio especial, se desarrolla una situación crítica, sometida a violencia y actos vandálicos por parte de miembros de Juntas Especiales de Verificación y Recuento acreditados por los partidos políticos Liberal y Libertad y Refundación, quienes impiden el ejercicio normal de las funciones; el día de hoy esto ha escalado gravemente, a acciones que se configuran como una situación de secuestro de las instalaciones, del personal y de los miembros de las JEVR del Partido Nacional, ya que además de las acciones antes descritas, ahora se impide el ingreso y salida del Recurso Humano del CNE, sin que al momento se haya generado ninguna alerta o acción que haga público este hecho como lo que es, un SECUESTRO. Como órgano electoral, estamos legalmente obligados a cumplir con nuestras labores para garantizar el adecuado desarrollo del cronograma electoral, pero además proteger los espacios físicos y la integridad y vida de todo nuestro Recurso Humano. Los miembros de las JEVR no son empleados del CNE, son representantes de los partidos políticos, cuya admisión en los recintos del CNE obedece únicamente a su acreditación como organismos electorales; sin embargo, además de no integrarse a realizar las responsabilidades asignadas a ellos, también rehusan violentamente abandonar las instalaciones, sin tener ninguna razón ni derecho a permanecer en las mismas, mucho menos ejecutando actos como los que ejecutan. Nuestras instalaciones y el material electoral se encuentran bajo amenaza, el personal está siendo agredido físicamente, intimidado y restringido en el desempeño de sus labores, además de que los miembros de las JEVR. Estas acciones se manifiestan en múltiples ataques y actos de represión por parte de los partidos PLH y PLR, los cuales han obstaculizado de manera sistemática cualquier intento de avanzar en los procesos electorales en curso.

Ante esta grave situación, hacemos un llamado a la Comunidad Internacional y observadores, dejando constancia de los hechos que se están produciendo, entre los cuales: -Dos personas miembros de JEVR del Partido Nacional, hospitalizadas por agresiones y heridas con piedras por parte de PLR y PLH. -Manifestaciones que impiden el ingreso del personal a las instalaciones.

-Quema de llantas y destrucción de mobiliario urbano en los accesos principales por manifestantes de los mismos partidos. -Intentos de incendiar sistema de cableado de fibra óptica del CNE. -Ingreso y permanencia de personas sin acreditación a las instalaciones. -Fabricación in situ de artefactos artesanales con el propósito de ser utilizadas como armas contundentes, elaboradas con envases, arena y piedras para agredir representantes de otros partidos políticos. -Utilización de credenciales falsas de miembros de JRV para intentar ingresar al CNE. -Daños materiales a mobiliario de acondicionamiento de espacios externos para del CLE (dentro del INFOP).