¿Qué fue lo más buscado en Google por los hondureños este 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Durante 2025, las búsquedas en Google de los hondureños reflejaron un año marcado por la incertidumbre política, el impacto económico, eventos deportivos de alto interés, tragedias nacionales y una fuerte presencia del entretenimiento digital y las redes sociales. El aumento del dólar hasta los 26 lempiras impulsó miles de búsquedas diarias sobre conversión de moneda, mientras que los cortes de energía eléctrica llevaron a los usuarios a buscar horarios y zonas afectadas de la ciudad de su interés. En el plano político, las elecciones primarias y generales generaron un alto volumen de consultas, principalmente sobre resultados presidenciales y de diputados, minuto a minuto, así como sobre dónde y cómo votar. La necesidad de verificar resultados oficiales en tiempo real se convirtió en una de las principales tendencias del año.

Los partidos de la Selección de Honduras, especialmente ante Curazao, Costa Rica y Nicaragua, dominaron las búsquedas. Sin embargo, los partidos de tiktokers fueron de gran interés, ya que se hicieron consultas en los encuentros ante El Salvador y Brasil. A nivel de clubes, Olimpia y Motagua fueron los equipos más buscados en la Liga Nacional, con un pico especial cuando se enfrentaron Olimpia vs Inter de Miami con la llegada de Messi a Honduras. Y los gigantes europeos Barcelona y Real Madrid mantuvieron una presencia constante. El entretenimiento nacional e internacional fue consultado con el fallecimiento de la presentadora Mayra Tercero, conmocionó al país y se posicionó entre las búsquedas más altas del año. A esto se sumaron consultas sobre la relación polémica de Isabella y Beéle, y el interés por aprender cómo crear imágenes estilo Studio Ghibli.

En el ámbito internacional, los hondureños buscaron información sobre María Corina Machado, sus hijos y su papel político. También el fallecimiento del Papa Francisco y todo lo relacionado con el Papa León, los posibles candidatos al papado, el misterio del “papa negro” y detalles familiares del pontífice. Eventos trágicos como el accidente de avión en Roatán y el caso Koriun Inversiones despertaron un alto interés informativo, al igual que fenómenos astronómicos como el eclipse solar y lunar, con búsquedas enfocadas en horarios y visibilidad desde Honduras.

Estas fueron las búsquedas más populares de entretenimiento en Honduras

- La muerte de Mayra Tercero, presentadora de televisión - Fallecimiento de Paquita del Barrio - Isabella y Beéle: videos filtrados y relación - Cómo crear fotos estilo Studio Ghibli - Nikki Glaser y su declaración en los Golden Globes - Cómo votar por Britanny Marroquín en Miss Universo Latina - Quién era Graciela Fernández, esposa de Roberto Gómez Bolaños y quiénes eran los hijos

Lo más buscado en Google en temas nacionales

- Accidente de avión en Roatán - Caso Koriun Inversiones - Elecciones primarias y generales (cómo puedo votar, resultados de candidatos presidenciales y diputados, quién va ganando). - Cumbre CELAC: rutas y cierres de calles - Deportaciones de hondureños desde Estados Unidos

Lo más buscado en Honduras 2025 en servicios

- Conversión dólar a lempira (¿Por qué el dólar subió a 26 lempiras?) - Cortes de luz (hora y zonas afectadas) - Precio del combustible - Clima (zonas específicas del país Tegucigalpa y San Pedro Sula)

¿Qué buscaron los hondureños en Google en el área de deportes?

- Selección de Honduras (partidos ante Curazao, Costa Rica y Nicaragua) - Partido de tiktokers (partidos ante El Salvador y Brasil) - Olimpia (especialmente visita del Inter de Miami a SPS) - Motagua - Barcelona - Real Madrid

Lo más buscado en el ámbito internacional

- Papa León (quiénes eran los candidatos a Papa, el misterio del “Papa negro”, familia del Papa León) - Eclipse solar (hora, y lugar donde se podrá ver) - Eclipse lunar (a qué hora se podrá ver y hora) - María Corina Machado (quiénes son sus hijos y pareja)

¿Qué fue lo más buscado en Google este 2025 a nivel global?

Como cada año, Google presentó su informe “Año en búsquedas”, un recuento de los temas, personas y eventos que despertaron mayor interés a nivel global durante 2025.

Entre los temas más buscados destacaron eventos de alto impacto deportivo. El interés se concentró en Terence Crawford, Rory McIlroy, Shedeur Sanders, Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Hurts. Además, los torneos más consultados fueron: el Mundial de Clubes, eliminatorias de Mundial 2026 y Copa Oro Concacaf.

