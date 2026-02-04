Identifican a los cuatro policías fallecidos en accidente vial en Lempira

Tegucigalpa, Honduras.– Las autoridades identificaron a los cuatro policías que perdieron la vida este miércoles 4 de febrero tras un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Río Grande, municipio de Gracias, departamento de Lempira.

El hecho se registró tras una colisión entre una patrulla policial y una unidad de transporte tipo bus. Todos los fallecidos y heridos corresponden a la institución policial.

El percance dejó como resultado cuatro agentes fallecidos y otros siete gravemente heridos, todos se desplazaban en la unidad policial al momento del impacto.