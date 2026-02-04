Identifican a los cuatro policías fallecidos en accidente vial en Lempira

Tegucigalpa, Honduras.– Las autoridades identificaron a los cuatro policías que perdieron la vida este miércoles 4 de febrero tras un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Río Grande, municipio de Gracias, departamento de Lempira.
El hecho se registró tras una colisión entre una patrulla policial y una unidad de transporte tipo bus. Todos los fallecidos y heridos corresponden a la institución policial.
El percance dejó como resultado cuatro agentes fallecidos y otros siete gravemente heridos, todos se desplazaban en la unidad policial al momento del impacto.
Los policías que perdieron la vida fueron identificados como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydu Licona Cáceres y José Henry Pérez.
Asimismo, resultaron heridos los agentes Elvin Iglesias, Dariel Bautista, Yudid Iglesias, Ever Osmin, Jonathan García, Elmer Yonari y Darlin Josué López.
Las autoridades policiales informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas bajo las que ocurrió el accidente.
Además, la institución desplegó múltiples equipos de emergencia para atender la situación en el lugar.
Hasta el momento no se ha detallado el estado de salud de los agentes lesionados; sin embargo, se confirmó que todos fueron trasladados al hospital Juan Manuel Gálvez, donde reciben atención médica.
La Policía Nacional (PN) ha expresado el vacío que deja la muerte de los agentes para la institución y se ha solidarizado con los familiares por la enorme pérdida.