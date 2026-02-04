Capturan a cinco integrantes de la banda "Tarzán" en la capital de Honduras

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían involucrados en robos de motocicletas cometidos con extrema violencia, utilizando armas de fuego para intimidar a sus víctimas e incluso realizando disparos para despojarlas de los vehículos en distintos sectores de la ciudad.

Tegucigalpa, Honduras.- Cinco presuntos integrantes de la banda delictiva conocida como “Tarzán”, entre ellos dos menores de edad, fueron capturados durante un operativo policial realizado en la colonia 21 de Febrero , tras ser vinculados a una serie de asaltos violentos y otros delitos.

Durante el operativo, las autoridades recuperaron cinco motocicletas con reporte de robo, algunas sustraídas recientemente y otras desde finales de 2025. Además, se decomisó un arma de fuego, presuntamente utilizada en los asaltos, así como lista de drogas para su distribución, entre marihuana y crack.

Las pesquisas señalan que los capturados forman parte activa de la estructura criminal “Tarzán”, una banda que ya contaba con múltiples investigaciones abiertas por diversos hechos delictivos, incluyendo robo con violencia, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, asociación ilícita y lesiones.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente, mientras las autoridades amplían las investigaciones para determinar su participación en otros delitos registrados en la zona.