La deuda externa creció en $686.5 millones en gestión de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- A 10,220.4 millones de dólares ascendió la deuda externa pública durante el 2025, último año del gobierno de Xiomara Castro en el que estos compromisos tuvieron un crecimiento de $686.5 millones.

EL HERALDO constató con base a datos del Banco Central de Honduras (BCH) el comportamiento al alza de las obligaciones financieras contraídas por la pasada administración con acreedores internacionales y refleja que en el primer período, es decir 2022 sumaron los 9,533.9 millones de dólares y se desembolsaron 2,708.8 millones de dólares.

Para el 2023 la deuda externa del sector público fue de 9,333.6 millones de dólares, reportando una reducción interanual de $200.3 millones, mientras que los desembolsos también fueron menores, específicamente de 120.1 millones de dólares.

Sin embargo, el saldo recibido alcanzó los 4,057.2 millones de dólares en el 2024 cuando la referida deuda llegó a los $10,206.1 millones.

En el último período de 12 meses de la gestión de Castro estos compromisos financieros registraron una variación de 14.3 millones de dólares y desembolsos por 2,863.8 millones de dólares.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Hasta un 36.6% totalizó la deuda externa pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Al contabilizarse la deuda privada la cuantía subió el año pasado hasta los 13,642.6 millones de dólares.

Del total de deuda externa pública en 2025 el 91% de las obligaciones fueron adquiridas por el gobierno equivalente a $9,306.3 millones.