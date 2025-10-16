  1. Inicio
Sector público de Honduras obtuvo desembolsos externos por $416 millones

El 96.4% de estos recursos provinieron de organismos multilaterales y la mayoría se destinaron para apoyo a gestión de liquidez del BCH y balanza de pagos

  • 16 de octubre de 2025 a las 15:51
La mayoría de fondos recibidos fueron de entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional en el marco de los acuerdos suscritos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El sector público obtuvo al cierre de agosto pasado desembolsos externos por 416.6 millones de dólares, de los que el 96.4% equivalente a 401.4 millones de dólares provinieron de organismos multilaterales y los restantes $15.2 millones de entes bilaterales.

Así lo informó el Banco Central de Honduras (BCH) en el reporte de deuda externa sector público al octavo mes del año.

Estos fondos desembolsados fueron mayores en 20.2 millones de dólares de los que se otorgaron en el mismo período de 2024 y que sumaron 396.4 millones de dólares, comprobó EL HERALDO.

El 50.5% ($210.2 millones) de estos recursos fueron destinados para apoyo a la gestión de liquidez del BCH y balanza de pagos.

Mientras que para proyectos y programas se recibieron 126.4 millones de dólares.

En apoyo presupuestario se pagaron 80 millones de dólares por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el programa para promover la igualdad de género y la inclusión social.

Finanzas sigue suscribiendo nuevos endeudamientos por $179.9 millones

