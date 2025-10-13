¿En qué consisten nuevos lineamientos del mercado organizado de divisas?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las personas naturales y jurídicas que participan en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) con presentación de ofertas de compra menores a 50,000 dólares debían de brindar documentación de soporte, de ahora en adelante ya no será necesario ese requerimiento.
A partir de este día entró en vigencia el acuerdo 01-2025 emitido por el Banco Central de Honduras (BCH) consistente en el reglamento para la negociación en el mercado organizado de divisas.
"Las ofertas en la subasta de divisas deberán presentarse por un mínimo de 10,000 dólares y en múltiplos de diez dólares de los Estados Unidos de América para montos superiores. Asimismo, los precios de las ofertas deben presentarse con cuatro decimales", subraya el primer párrafo del artículo 11.
Añade que "los agentes cambiarios podrán presentar una oferta en la subasta de divisas para atender la demanda de los clientes del sector privado que soliciten montos menores al mínimo establecido para ofertar en la subasta 10,000 dólares hasta por un monto de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América".
Además, las instituciones bancarias, casas de cambio y asociaciones de ahorro y préstamo autorizadas por el BCH para negociar divisas podrán presentar una oferta en la subasta para cubrir el pago de erogaciones propias hasta por 1.5 millones de dólares diariamente, sin embargo, deberá de acompañarse de la documentación soporte debidamente justificada así como ser enviada en el horario determinado en los lineamientos operativos del Mercado Organizado de Divisas (MOD), específicamente de 9:45 AM a 10:45 AM.
Hasta $100,000 a diario y tres ofertas las que no deben exceder el límite máximo indicado se les permitirá a las personas naturales del sector privado para participar en la subasta de divisas a través de los agentes cambiarios.
En el caso de las personas jurídicas se definió diariamente hasta 1.2 millones de dólares y tres ofertas.
El referido reglamento consta de 38 artículos y se complementa con los lineamientos operativos del mercado organizado de divisas.
Transparencia y claridad
"Las modificaciones en este reglamento están orientadas a brindar mayor transparencia y claridad para los agentes cambiarios en sus posturas de oferta en las subastas de divisas; también hay más flexibilización para tener acceso a las divisas debido a que antes todas las posturas de subasta tenían que acompañarse de documentación de respaldo", manifestó a EL HERALDO la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
Indicó que "ahora las posturas menores a 50,000 dólares ya no requieren documentación de respaldo, únicamente indicar el uso de la divisa, o sea que hay más probabilidad de resultar beneficiados en la adjudicación de las divisas, especialmente para aquellas personas que las necesitan para otros fines diferentes a las transacciones comerciales y pagos de deuda, salud, educación, entre otros".
Los documentos que se deben de presentar como respaldo a las solicitudes de subasta para montos superiores a $50,000, entre ellos el Documento Nacional de Identificación (DNI) y el Registro Tributario Nacional (RTN), así como las causales de rechazo de algunas posturas se especifican en el acuerdo en vigor, destacó la entrevistada.
Sostuvo que "en aras de la transparencia y de la cultura financiera se estipula la obligatoriedad de que los agentes cambiarios socialicen la normativa relacionada con las subastas de divisas con sus clientes".
Cambios
De su lado, el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, declaró que "no es tan relevante en temas de cambio porque la asignación de divisas ha mejorado sustancialmente debemos reconocerlo; los cambios básicamente es que habían un montón de instrumentos que regulaban la subasta y en este momento se consolidaron en dos".
"Lo que ha venido operando en la práctica es que de mayor a menor, el que mejor precio ofertó tiene la primera prioridad y el que menor precio ofertó tiene última prioridad; cuando la demanda es mayor a la oferta o sea los demandantes presentaron una cantidad y el Banco Central puso tal cantidad para la subasta lo que sucede es que se asigna de mayor a menor hasta donde aguante y si es al revés en el que la demanda está por debajo de la oferta presentada se le va a asignar a todos conforme al precio que han ofertado", explicó.
El empresario Eduardo Facussé, consideró que se ha facilitado la adquisición de divisas, no obstante, sigue en ascenso el déficit comercial del país.