¿En qué consisten nuevos lineamientos del mercado organizado de divisas?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las personas naturales y jurídicas que participan en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) con presentación de ofertas de compra menores a 50,000 dólares debían de brindar documentación de soporte, de ahora en adelante ya no será necesario ese requerimiento.

A partir de este día entró en vigencia el acuerdo 01-2025 emitido por el Banco Central de Honduras (BCH) consistente en el reglamento para la negociación en el mercado organizado de divisas.

"Las ofertas en la subasta de divisas deberán presentarse por un mínimo de 10,000 dólares y en múltiplos de diez dólares de los Estados Unidos de América para montos superiores. Asimismo, los precios de las ofertas deben presentarse con cuatro decimales", subraya el primer párrafo del artículo 11.

Añade que "los agentes cambiarios podrán presentar una oferta en la subasta de divisas para atender la demanda de los clientes del sector privado que soliciten montos menores al mínimo establecido para ofertar en la subasta 10,000 dólares hasta por un monto de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América".

Además, las instituciones bancarias, casas de cambio y asociaciones de ahorro y préstamo autorizadas por el BCH para negociar divisas podrán presentar una oferta en la subasta para cubrir el pago de erogaciones propias hasta por 1.5 millones de dólares diariamente, sin embargo, deberá de acompañarse de la documentación soporte debidamente justificada así como ser enviada en el horario determinado en los lineamientos operativos del Mercado Organizado de Divisas (MOD), específicamente de 9:45 AM a 10:45 AM.

Hasta $100,000 a diario y tres ofertas las que no deben exceder el límite máximo indicado se les permitirá a las personas naturales del sector privado para participar en la subasta de divisas a través de los agentes cambiarios.

En el caso de las personas jurídicas se definió diariamente hasta 1.2 millones de dólares y tres ofertas.

El referido reglamento consta de 38 artículos y se complementa con los lineamientos operativos del mercado organizado de divisas.