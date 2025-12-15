Nasralla anuncia creación de dos comisiones del CCEPL para buscar acuerdos, en medio de tensión electoral

Tegucigalpa, Honduras.- En medio del clima de tensión que rodea el proceso electoral en Honduras, el candidato presidencial Salvador Nasralla informó este lunes que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) acordó la conformación de dos comisiones con el objetivo de destrabar la crisis surgida durante la etapa de escrutinio especial.

Según explicó Nasralla, una de las comisiones buscará reunirse con la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, mientras que la segunda sostendría acercamientos con una comisión similar del Partido Nacional, con el fin de alcanzar acuerdos sobre aspectos que, aseguró, “en este momento están en el aire”.

La comisión está integrada por Maribel Espinoza, Alfredo Saavedra, Iroshka Elvir, Francisco Sibrián y por Arístides Mejía, Yany Rosenthal y Allan Ramos.

El presidenciable liberal cuestionó la forma en que el CNE ha manejado el escrutinio especial de actas con inconsistencias, señalando que, de un total de 2,773 actas remitidas a esta fase, el órgano electoral solo ha decidido revisar 1,081, situación que —a su juicio— genera dudas sobre la transparencia del proceso. "Lo único que tienen que hacer es aprobar las otras 1,693 y revisar las 2,773".