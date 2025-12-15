Dirigentes del Partido Liberal se desmarcan de posturas de Iroshka Elvir y Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El papel asumido por la diputada Iroshka Elvir, esposa del candidato Salvador Nasralla, con llamados a manifestaciones, ha detonado cuestionamientos desde la dirigencia del Partido Liberal, que advierte un desvío del rumbo institucional y una peligrosa cercanía con la línea política del partido Libertad y Refundación (Libre). El conflicto no solo ha incidido en retrasos operativos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que ha reabierto una fractura interna que hoy expone al liberalismo entre la defensa de su identidad histórica y las alianzas coyunturales del momento. La vocería del Partido Liberal asumida por la diputada Iroshka Elvir --en una postura que, a criterio de varios dirigentes, se alinea con la narrativa de Libre-, distintos sectores del liberalismo comenzaron a cuestionar el rumbo que los actuales líderes están imprimiendo a la histórica institución política.

Los llamados de Elvir a la dirigencia acreditada en el Centro Logístico Electoral (CLE) para no integrar las juntas de revisión han contribuido a retrasar el inicio del Escrutinio Especial. Además, estos pronunciamientos han generado tensiones internas y episodios de confrontación, con el respaldo de simpatizantes de Libre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Los miembros de nuestro partido no están en la obligación de integrar las mesas de Escrutinio Especial. Honduras quiere voto por voto y hasta que eso suceda debemos seguir firmes luchando por Honduras”, escribió la diputada en sus redes sociales. Tras ese mensaje, varios líderes liberales comenzaron a desmarcarse públicamente. Uno de los primeros fue el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, quien increpó directamente a Elvir.

Queda TERMINANTEMENTE desautorizado cualquier candidato a alcalde, diputado o presidencial que pretenda negociar con Libertad y Refundación. Su objetivo es claro: provocar caos, incendiar el país y aferrarse al poder. Honduras no merece estar en una incertidumbre política,... — Roberto Contreras🐤 (@RobertoContreM) December 15, 2025

“Iroshka no es el Partido Liberal, Salvador Nasralla no es el Partido Liberal, Roberto Contreras no es el Partido Liberal, es una institución más grande el partido que ha puesto once presidentes, no es el Partido Libre que solo ha puesto uno”, aseguró. Sobre una eventual alianza entre sectores del Partido Liberal y Libre, Contreras indicó que “espero creer que solo son rumores porque nosotros en la convención del Partido Liberal se decretó ningún acercamiento, ni ninguna alianza con Libre; si hay persona que le ha causado daño al partido es ‘Mel’ Zelaya”.

Sostuvo además: “Han metido al Partido Liberal en una crisis, los candidatos ganan, pierden y se van, pero el Partido Liberal sigue”. En ese contexto, el CCEPL convocó a una sesión de emergencia este lunes 15 de diciembre, a las 11:00 de la mañana. En relación con la postura de Elvir, el dirigente liberal José Luis Moncada aseguró que “lo que los liberales queremos es que se cumpla con la Ley y Reglamento Electoral, ni más ni menos y en forma pacífica. Usted tiene su opinión y es suya”.

El LIBERALISMO no se se trata de componendas Políticas oportunistas o corruptas, se trata de valores y principios democráticos basado en nuestra fundamental ideología; se trata del respeto de las libertades individuales del HOMBRE y la MUJER en un mundo digital que puede ser... pic.twitter.com/kf9olB2HoL — Maribel Espinoza (@MaribelE59) December 14, 2025

Por su parte, la diputada Maribel Espinoza lanzó un duro mensaje político en su cuenta de X (antes Twitter), en el que cuestionó severamente el rumbo del liderazgo de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir, a quienes dijo haber apoyado en el pasado por “no ser narcos ni corruptos”, pero que ahora se han alejado de los principios liberales. En un extenso pronunciamiento, Espinoza expuso el liberalismo como una filosofía basada en la libertad individual y el desarrollo humano, y criticó a quienes —según señaló— han reducido la política a “componendas oportunistas y corruptas”. “Nuestro candidato debe seguir nuestra línea política. Cualquier otra cosa es contraria a nuestros principios y valores”, escribió, en clara alusión a Nasralla.

@IroshkaElvir y no se pone de acuerdo con Mel, @Oficial_PLH @PLHonduras esto es la prueba inequívoca de su relación directa con @PartidoLibre socavando la democracia y desobedeciendo la convención y a su propio esposo en NO TENER ALIANZA CON LIBRE! Los liberales de bien no lo... https://t.co/7cNqQADSe1 — Danilo Lou (@danilolou54) December 15, 2025