Señalan a Iroshka de impedir el inicio del recuento de “voto por voto” en el CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Iroshka Elvir, la esposa del candidato presidencial, Salvador Nasralla, es señalada por dirigentes del propio Partido Liberal de obstaculizar y boicotear el escrutinio de actas y el recuento de voto por voto, que el mismo candidato y ella misma han estado pidiendo. Iroshka ha usado sus redes sociales para llamar a no participar ahora en el escrutinio especial, haciendo comparsa con el mismo llamado que ha hecho la dirigencia de Libre, que también ha llamado a no reconocer los resultados de las elecciones. Libre salió severamente golpeado en los comicios. En un mensaje en su red de X, Iroshka Elvir dice que “los miembros de nuestro partido no están en la obligación de integrar las mesas de Escrutinio Especial”, creando confusión y contradicción porque ella misma dice en ese mensaje que “Honduras quiere VOTO POR VOTO y hasta que eso suceda debemos seguir firmes luchando por Honduras”. Las constantes apariciones de Iroshka en sus redes sociales mandando mensajes dubitativos, confusos o incluso directos para no participar en el recuento especial ha creado un clima de incertidumbre al interior del Partido Liberal.

Algunos interpretan que personas del círculo de Nasralla le están haciendo el juego al partido oficialista, Libre, quien fue el gran perdedor de las elecciones y muchos recuerdan el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de las elecciones, quien señaló que Nasralla es es poco confiable y ya en el pasado había hecho pactos y alianzas con el oficialismo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, se ha distanciado de la narrativa del círculo de Salvador Nasralla y ha pedido que se debe cumplir la ley, por lo tanto hay que iniciar el recuento de las actas con inconsistencias. Contreras también ha señalado que no se debe negociar absolutamente nada con Libre, como ha trascendido de encuentros entre dirigentes de Libre y personas cercanas al expresidente Manuel Zelaya Rosales, en su calidad de coordinador general de Libre. La conducta de Libre y del Partido Liberal de no sumarse al recuento de las actas y del voto por voto, ha provocado que los nacionalistas también se sumen a reclamar la necesidad de incorporarse a este proceso que definirá la presidencia de la República. El jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Tommy Zambrano, ha cuestionado esa conducta y alianza entre el PL y Libre.

“Es una pena y una vergüenza que los representantes de Libre y de Salvador Nasralla que fueron acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a integrar la labor encomendada de los escrutinios especiales que no es más que el Voto por Voto que están pidiendo públicamente, dejando clara una alianza malvada para ejecutar un golpe electoral y desconocer la voluntad del Pueblo manifestada el 30 de noviembre”, dice Zambrano en un mensaje en sus redes sociales. La representante del Partido Nacional en el CNE, Cossette López, ha señalado que todo está listo para iniciar el recuento de las actas con inconsistencias y el voto por voto, pero no hay voluntad de Libre ni del PL por hacerlo y al contrario denuncia que hay ataques físicos de activistas de esos partidos contra miembros del PN. “Miembros del PLR y del Partido Liberal acreditados para integrar Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales”, dijo López. Están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas. La responsabilidad es directa de los partidos políticos que han utilizado la acreditación de las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo”, subraya en un mensaje en su red social de X. “Los escrutinios especiales no inician porque están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo ejecutar recuentos al margen de la ley. Estos actos son constitutivos de delito electoral y atentan directamente contra el cronograma electoral y la posibilidad de una declaratoria oportuna emitida por el órgano competente”.,