Lluvia de piedras en el CLE: frente a la PM y organismos, militantes de Libre atacan carpa del PN

La situación se salió de control en el Centro Logístico Electoral (CLE), donde estaba previsto iniciar el escrutinio especial que definiría los resultados electorales.
Miembros del partido Libertad y Refundación (Libre) y Paartido Liberal iniciaron los disturbios desde tempranas horas de este lunes, impidiendo el desarrollo del escrutinio especial.
Una lluvia de piedras y personas corriendo se registró en el lugar, donde están en juego alrededor de 2,500 actas que deben ser revisadas por inconsistencias.
Expresiones ofensivas y gritos se escucharon en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se encuentra ubicado el CLE.
Los disturbios y agresiones ocurrieron frente a organismos de derechos humanos y a la propia Policía Militar.
Sin poder tomar control inmediato de la situación, la Policía permaneció expectante y únicamente colaboró para despejar la zona.
Las piedras caían por todos lados y en el lugar se encontraban representantes del Partido Nacional, del Partido Liberal y de Libertad y Refundación, quienes estaban acreditados para formar parte de las juntas especiales destinadas a realizar el escrutinio.
Desde tempranas horas de este día, Cossette López denunció que el escrutinio especial no avanzaba debido a la renuncia de representantes de Libre y del Partido Liberal a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento.
“Miembros del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a realizar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales”, publicó la consejera Cossette López.
Tras los disturbios en el CLE, otro grupo de militantes de Libre se tomó el bulevar Fuerzas Armadas, lo que contribuyó a que este día se obstaculizara el inicio del escrutinio especial.